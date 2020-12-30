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最新数据：微软 Win10 20H2 系统份额占比已达到 13.6%

2020/12/30 15:53:45 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月30日消息 外媒 onMSFT 报道，在 AdDuplex 最新发布的 2020 年 12 月的 Windows 设备统计报告中，2020 Windows 10 更新十月版继续稳步前进。现在有 13.6% 的 PC 运行最新的 Windows 10 版本，比上月增长了 5%。

IT之家获悉，在最新的调查中，Windows 10 版本 2004 仍然是最受欢迎的 Windows 10 操作系统版本，市场份额为 40.4%，其次是 Windows 10 版本 1909，占比份额 33.2%。尽管微软自动推送用户安装较新版本的操作系统，但 12 月停止支持的 Windows 10 版本 1903 仍占到 7.1%。

Windows 10 在今年 3 月份的时候月活跃用户数就突破了 10 亿，这个数字包括 PC 以及其他运行基于 Windows 10 操作系统的设备，包括 Xbox 游戏机和 HoloLens 设备。Windows 10 桌面操作系统在 2020 年并没有收到重要的新功能，但明年应该会更令人兴奋，传闻中的 “太阳谷 UI”设计更新将在 2021 年下半年推出。

预计明年发布的第一批 Windows 10X 设备也将有助于 Windows 10 生态系统进一步发展，为市场带来新的经济实惠设备，与 Chromebook 展开竞争。微软在最近几周对 Windows 10X 保持了相当的沉默，但该操作系统正在进行内部测试，应该会在 2021 年上半年准备好，同时还会有 Windows 10 21H1 小更新发布。

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关键词：Windows 10微软

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