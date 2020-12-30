苹果 M1、A14 设计对比：前者尺寸大了 37%

IT之家 12 月 30 日消息 自从苹果推出 M1 以来，就有人好奇其与 A14 有什么不同。虽然两款 SoC 是基于共同的 CPU 微架构，但 M1 加入了 A14 所没有的额外片上功能，同时 CPU 核心总数更多，整体模具尺寸更大。

TechInsights 公布了两款 SoC 裸片的对比照片：

▲苹果 A14 SoC

▲苹果 M1 SoC

与 A14 相比，M1 的 DDR 接口数量是 A14 的 2 倍，高性能 CPU 核心数量是 A14 的 2 倍，GPU 核心数量是 A14 的 2 倍，支持苹果 Firestorm 核心的 L2 缓存是 A14 的 1.5 倍。更小的 IceStorm 核心在 A14 和 M1 中都使用了相同大小的 L2。两款芯片的 NPU 也完全相同。

根据 TechInsights 的数据，M1 的整体系统缓存比 A14 少了 25%，其整体裸片尺寸比 A14 大了 37%。裸片尺寸的增加主要由两个因素驱动。首先，M1 增加了 CPU 和 GPU 核心的数量、L2 缓存以及 DDR 接口的数量。其次，M1 集成了 A14 没有的芯片，比如苹果 T2 安全处理器，以及对 PCIe 等标准的支持。

IT之家了解到，根据 TechInsights 的数据，苹果多用了大约 2.1 倍的芯片来实现 M1 中 2 倍的 CPU 和 GPU 核心。这种轻微的差距可能是苹果在 M1 上使用了针对性能而不是功耗进行优化的晶体管库的证据，但目前还没有证据支持这种说法，而且 M1 的时钟只比 A14 的时钟略高。