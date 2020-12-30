Omdia：到 2025 年，全球千兆宽带用户将超过 1.87 亿

LightReading 报道，COVID-19 的大流行使人们对可靠的宽带网络产生了更高的需求，这些网络能够以稳定的方式和极快的速度传输数据流量。根据 Omdia 的说法，这一切都驱动着极高下载速度和极低延迟的宽带服务越来越广泛地应用。

Omdia 在一份名为 “ 2021 年值得关注的趋势：千兆宽带”的报告中指出，千兆服务现已普及，所有主要国家 / 地区的 300 多家服务提供商都提供至少 1Gbit/s 的下载速度。此外，能够提供 10Gbit/s 服务的运营商从 2019 年的 29 家增长到 2020 年的 36 家。

随着千兆服务逐渐成为主流，Omdia 警告称，服务质量更加重要，并指出，在 COVID-19 大流行时期及以后，可靠和稳定的连接是消费者优先考虑的标准。“许多运营商已经认识到这一点，现在正在提供先进的 QoE 解决方案，如智能 Wi-Fi 解决方案，作为其服务的一部分。”

不过，Omdia 宽带首席分析师 Alzbeta Fellenbaum 还表示，尽管在大流行期间宽带服务的使用有所增加，但消费者需求尚未推动千兆服务的发展。“相反，千兆宽带被新入场的供应商用来破坏市场并获得市场份额，或者作为原有供应商的防御性产品来抵御竞争。”

“虽然，到目前为止，这些运营商的影响力仍然有限，但他们制造了足够的市场混乱，迫使成熟的市场参与者做出反应。Omdia 预计，随着这些替代性玩家吸引了各种投资机会，如私募股权基金和其他债务贷款人，这一趋势将加速发展。”Fellenbaum 说。

Fellenbaum 还指出，全光纤网络正日益成为运营商的首选解决方案。“即使部分专注于传统网络升级的运营商，也逐渐意识到 COVID-19 大流行对可靠的，面向未来的网络的需求，这将加速光纤到本地（FTTP）的部署。”

展望 2025 年，Omdia 指出消费者宽带下载速度低于 100 Mbit/s 的服务将会逐步退出市场，领先国家的平均下载速度将会超过 500 Mbit/s。

另外，Omdia 预计，到 2025 年，全球将有超过 1.87 亿千兆宽带用户，占所有固定宽带用户的 16%。这些用户大部分将来自中国，其次是美国、韩国和日本。