韩媒：苹果 iPhone 13 Pro/Pro Max 将采用 120Hz LTPO 屏幕

IT之家 12 月 30 日消息 韩媒 ETNews 报道，苹果将在高端的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 上使用 120Hz LTPO 显示技术。由于与苹果合作，苹果的韩国显示器供应商预计将在 2021 年出现增长，可能会带来更高的收益。

预计 2021 年将有四款 iPhone 13 机型到来，ETNews 总结了每款 iPhone 13 使用哪些显示技术，具体如下：

iPhone 13 mini - 5.4 英寸 60Hz LTPS OLED

iPhone 13 - 6.1 英寸 60Hz LTPS OLED

iPhone 13 Pro - 6.1 英寸 120Hz LTPO OLED

iPhone 13 Pro Max - 6.7 英寸 120Hz LTPO OLED

报道提到，苹果可能会遇到供应价格上涨的情况，但目前还没有确认该公司是会吸收这些成本还是会以涨价的形式转嫁给客户。LTPO 技术在智能手机上的优势在于，它会根据显示内容的类型，在 1Hz 和 120Hz 之间动态切换。

报道中提到，三星和 LG 将负责供应这些 OLED 屏幕，但没有提到京东方。早前有报道称，这家中国显示器制造商将开始为 iPhone 12 系列出货 OLED 面板，同时还将在 2021 年上半年为 iPhone 13 系列配备专门的生产线。

IT之家了解到，报道中还提到一位业内人士称，由于 iPhone 销量强劲，因此对明年的机型寄予厚望，应该不会出现任何生产延迟。这意味着，iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 以及 iPhone 13 Pro Max 在明年 9 月开售，而不是 10 月。