盘点 2020 科技大事件：视频会议 “飞升”，反垄断之剑，“疯狂”又危险的电动汽车 ...

2020 年，也许是近十年来最复杂且难以言说的年度。它给许多行业带来了毁灭性的打击和灾难性的后果，但另一方面，它却提供了丰沃的土壤，让一些企业重获新生甚至蓬勃生长。

现在，又到了一年一度回顾以往和预测未来的时刻了。不过，在科技领域，预测未来似乎意义不大。

预测不可避免地会落空。正如 2020 年开始时，没人能预测到疫情的出现。而这场疫情以惊人的速度迫使人们适应在家工作文化，并愈发迅猛地让人们的生活朝着全面数字化转型。

但毫无疑问，无论是现在还是未来，科技事关一切。科技改变了一切。随着光纤的铺设，5G 的普及以及更多卫星群进入地球轨道，明年会迎来最大的变化：全球数百万人拥有数字权，那些已经足够幸运拥有闪电般网速的人的数字世界将更加丰富多彩。

接下来，一起去回顾 2020 年的科技大事件，并初步展望一下 2021 年的科技趋势吧。

1、充满魔幻现实主义的 2020 年

在疫情影响下 “飞升”的视频会议

作为一家视频会议公司，Zoom 这个词已经和谷歌一样，成为一个动词。随着在家工作成为新的大趋势，Zoom 也成为最大赢家，市值飙涨。公司创始人袁征（Eric Yuan）的身价也从 40 亿美元增至 180 亿美元。猜猜今年的年度流行短语是什么？——“你没开话筒！”

但是随着 Zoom 的日渐流行，平台上暴露的问题也越来越多，尤其是安全问题，引来用户的担忧和监管机构的关注。值得庆幸的是，Zoom 迅速采取行动，改进平台安全性；此外，微软、思科和谷歌等也为用户带来更多视频会议选择。而在中国，腾讯会议、钉钉等应用系统也在不断扩张。尽管如此，截至目前，Zoom 仍是举行远程会议和在线课堂最热门的平台。

“达摩克利斯之剑”终挥向迅猛扩张的科技巨头

11 月，苹果、微软、亚马逊、Alphabet（谷歌母公司）和 Facebook 这五家科技巨头的市值加在一起超过了 12 万亿美元，因为投资者相信科技巨头可以比其他任何公司更有能力，安然渡过新冠病毒危机。2021 年，这些科技巨头面临的重大风险是针对他们的调查，因为美国本土和欧洲的政客与监管机构都希望约束科技巨头的影响力。

今年十月，美国司法部联合 11 个州总检察长对谷歌发起诉讼，后又有加州在内的 3 个州加入该诉讼。这起诉讼是自 20 多年前微软反垄断诉讼案以来，最重大的美国垄断诉讼案，并且与 20 多年前的诉讼有相似之处；也是今年针对谷歌发起的第一个反垄断诉讼案。

继司法部的诉讼案之后，38 个州总检察长在 12 月联合起诉谷歌、以德州为首的 10 个州总检察长也在同月起诉谷歌。紧接着，FTC 和纽约州领衔的各州也分别对 Facebook 发起反垄断诉讼。

除了谷歌和 Facebook 之外，国会调查员已经用了数月时间调查苹果和亚马逊这两家科技巨头。未来或将有更多诉讼提出。

而今年七月份，Facebook、谷歌、亚马逊和苹果这四家科技巨头的首席执行官首次同时亮相，参与国会举行的反垄断听证会。这一次的四大科技巨头反垄断听证会，或标志着美国针对互联网科技巨头反垄断执法的开端。

在反垄断调查中，一大波科技公司不堪加州的高税收环境，正欲撤离硅谷，包括甲骨文、HPE 甚至伊隆 · 马斯克等，都在打算搬去德州。

而在 12 月 15 日，欧盟将宣布一项全新制定的《数字服务法案》草案，以加强对科技巨头的监管，这是欧盟推出《通用数字保护条例》（GDPR）之后的又一重磅法案。

中国当然也没错过这一股反垄断大潮。

11 月 10 日，中国市场监督管理总局就 “平台经济领域的反垄断指南”公开征求意见。12 月 14 日，市场监督管理总局发布通知，依据《反垄断法》第 48 条、49 条，对阿里投资收购银泰百货、阅文集团收购新丽传媒和丰巢网络收购中邮智递的三个案子，分别处以 50 万元罚款的行政处罚。12 月 24 日，据新华视点消息，中国市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施 “二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。12 月 29 日，据《中国经济周刊》报道，因取消支付宝渠道，美团遭到反垄断诉讼。

流媒体的成与败

2020 年，几乎所有人都隔离在家中，只能躺在沙发上打发时间。趁此良机，Netflix 的全球订阅用户有望在今年年底突破 2 亿人次。紧随其后的竞争对手迪士尼也预期，其 Plus 服务的规模将到 2024 年增加两倍，至 2.5 亿用户。

如果 Netflix 和迪士尼是今年流媒体大战中的最大赢家的话，那么移动视频服务 Quibi 则是最大的输家。发展仅半年的 Quibi 于今年十月份宣布永久关闭该平台，并称疫情期间人们出行时间骤降是导致 Quibi 失败的主要因素。连锁影院也输得惨烈，包括华纳兄弟和迪士尼在内的制片公司都选择在线上发布影片。今年，圣诞大片——华纳的《神奇女侠 1984》和迪士尼的《心灵奇旅》之间的角逐战场也从传统的影院搬到 HBO Max 和 Disney Plus 上。

另一边，中国各个视频平台这一年也使出了浑身解数以求从这场流媒体混战中突围。先是爱奇艺和腾讯尝试对各种电视剧和电影进行线上付费点播，并纷纷在 11 月份时表示要调高或计划调高会员费，以探索新商业模式。随后，12 月 14 日，阿里宣布投资 62 亿入股芒果超媒。而字节跳动也表示计划明年投入 50 亿 - 60 亿发力西瓜等长视频。B 站也以 “后浪”、跨年晚会等爆款作品出圈。但就目前看来，短时间内腾讯视频、爱奇艺仍会依靠会员和内容优势，稳坐第一梯队；而优酷和芒果 TV 的联手发展也许会实现弯道超车。以 B 站为代表的二三梯队平台，将继续在现有的赛道里发光发热，以获得资本对其逐步提高预期。

既 “疯狂”又危险的电动汽车

今年，电动汽车制造公司特斯拉砸出了 2020 年最大的水花。12 月 21 日，的特斯拉正式加入美国资本市场晴雨表———标普 500 指数，并迎来了苹果公司要自己造车的新闻。有报道称，苹果打算在 2024 年之前发布电动汽车 “Apple Car”，似乎要和特斯拉好生竞争一番。

此外，受疫情影响，在各国央行大放水后，想象空间较大、利益格局变动较大的电动汽车成了资本追逐的热点。特斯拉股价随即飙升，市值一度增长至 6000 亿美元，几乎相当于八大传统汽车制造商的市值之和。除此之外，中国造车新势力蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车的股价也在翻倍上涨，年内涨幅分别达到 1230.37%、254.96% 及 319.14%。

但和疯狂的股价相比，造车新势力的销量，表现就没那么出色了，虽然各种同比环比增长速度也很快，但是，总销量还是很少的。即便是销量最多的特斯拉，今年预计也只能完成 50 万的销量，和传统车企比，就是一款车型的销量，甚至还不如。

此外，尽管特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克曾信誓旦旦地说，该公司将在 2021 年推出全自动驾驶汽车。但是，他可能要食言了。特斯拉确实是在测试 “全自动驾驶”软件。但即便特斯拉在 2021 年发布了全自动驾驶软件，在发生事故后，承担法律责任和实际责任的仍是驾驶司机。只要这个事实不变，一辆特斯拉就不可能完全实现自动驾驶。

而 Uber 也在 12 月宣布放弃开发自动驾驶汽车的计划。但亚马逊在今年六月份以 12 亿美元收购的 Zoox，刚刚推出了 Robotaxi。Robotaxi 没有方向盘，但可充电一次行驶一天一夜。

2020 年最佳技术工具

2020 年，游戏玩家收获颇丰，两款新一代的游戏主机相继发布——PlayStation 5 和 Xbox Series S/X。Oculus 也将发行下一代 VR 头戴设备 Quest 2。

任天堂的 Switch 却依旧是美国连续 24 个月销售最高的游戏主机。根据 NPD Group 的数据，在 2020 年的前 11 个月中，Switch 在美国的销量达到 692 万台。

三月，现实世界因突如其来的疫情陷入混乱，任天堂发布的新作——岛屿模拟游戏《集合啦！动物森友会》走进疲惫失落的人们的内心。任天堂表示，自 3 月 30 日发布以来，《集合啦！动物森友会》已经累计售出 2600 万部，同时也带动了游戏主机 Switch 的销售。

智能手机方面，苹果发布了 iPhone 12，微软发布了昂贵的双屏幕手机 Surface Duo，三星发布可折叠屏幕手机 Galaxy Z Fold 2。苹果用搭载了该公司自研的 M1 芯片的 MacBook，为笔记本电脑的电池续航和性能树立了新的标准。该公司还推出了耳罩式耳机 AirPods Max。最后，三星对传统电视进行大胆创新，推出可旋转的 Sero 电视，试图重新定义智能手机时代的电视机。

科技 IPO 逆流而上

尽管这一年充满不确定性，但在 2020 年仍有 65 家科技公司上市，不免让人想起当年的互联网泡沫时期，心有戚戚。云计算公司 Snowflake 和外卖配送应用 DoorDash 的表现都不俗，而 Airbnb 的成就更加耀眼。Airbnb 的股价在 12 月上市的交易首日便翻了一倍。

与此同时，尽管新冠疫情的加剧减缓了跨境商业活动。但中国企业对赴美 IPO 热情依旧。根据 IPO 研究公司复兴资本（Renaissance Capital）数据显示，截至 12 月 17 日，中资企业已经在美国进行 30 起 IPO，共筹集资本 117 亿美元。其中，金融科技公司陆金所和线上房地产平台贝壳跻身今年美国前十大 IPO 榜单之中。今年在美 IPO 的知名中国科技企业还包括本地即时零售配送平台达达，电动汽车创业公司小鹏、理想，在线教育平台一起教育、垂直社区控股公司蓝城兄弟等。

见证疫苗和人工智能突破的一年

科学技术在 2020 年取得了最大的技术成就，就是在极短的时间内开发、生产和分发安全的疫苗。而且技术成就与科技进步之间，越来越息息相关。英国人工智能公司 DeepMind 宣布，其可以预测蛋白质结构，这一突破可以极大地加快新药的研发。GPT-3 是一种新的语言生成模型，与人类智慧相似，也在人工智能领域引起一阵轰动。

2、让人期待和忐忑的 2021 年

太空漫游 2021 即将开启

据悉，英国卫星运营商 OneWeb 于本月恢复了卫星发射计划。该公司正计划在 2022 年之前将 650 颗卫星送入地球轨道，以建立一个全球宽带网络。SpaceX 也正在美国开展卫星网络服务测试，预期将于 2021 年实现全球覆盖。全光纤和 5G 覆盖率正在迅速扩大。AST SpaceMobile 正与沃达丰合作，承诺在 2023 年为赤道地区的 16 亿人口提供来自太空的互联网连接服务。这或可改变发展中市场上的企业、教育和商务模式。另外，诺基亚正在月球上部署 4G 网络。而据新华社报道，中国嫦娥五号月球探测器也在 11 月 24 日成功发射，并于 12 月 17 日成功返回。

视频会议即平台

2021 年，远程视频会议的发展将不仅限于更多的花哨功能和表情符号。Zoom 已经将其视为一个平台。据报道，Zoom 正打算在平台上整合日历与电子邮件服务。微软也在 Skype 中添加了 “Together Mode”选项，打破了原有的网格视图，以便每个人都可以觉得他们是身处在同一个房间里，同一个咖啡店等等。

流媒体将成为游戏的战场

尽管视频服务一直是今年的重点，但游戏的流媒体之战或将于 2021 年分出胜负。Facebook Gaming 预期将推出一个更加成熟的平台，与谷歌的 Stadia 和微软的 xCloud 竞争。另外，据报道，苹果打算在 2021 年升级 Apple TV，更加侧重游戏领域，并配有新的遥控器和处理器。

待完成的半导体交易

今年，英伟达拟收购 Arm 的 400 亿美元交易震惊了整个半导体行业，因为收购之后，行业内芯片设计关键供应商的中立性或将受到威胁。目前，收购前景仍不明朗。美国或许很快将批准该笔交易，但英国、欧盟和中国或许会提出反对意见，而英伟达的竞争对手也会大力游说，阻挠交易的进行。

即将到来的 IPO

2021 年，大型科技公司的 IPO 数量将减少，但是即将上市的公司仍大有看头。首先是加密货币交易平台 Coinbase 已秘密提交招股书，即将在 2021 年上市，之后，游戏平台 Roblox、电动踏板车服务 Lime、付款服务 Stripe 以及交易应用 Robinhood 等也将陆续上市。此外，据 36 氪报道，中国短视频平台快手预计将在 2021 年 2 月 5 日上市。而据彭博社报道，中国在线辅导平台掌门教育正考虑明年赴美 IPO。

某些科技巨头会与欧盟和解

据悉，美国四大科技巨头中间，目前还剩下苹果和亚马逊未在美国面临新的反垄断诉讼。但是在欧洲，亚马逊已经官司缠身。2021 年，亚马逊或许有可能跟欧盟达成交易，并有可能帮助该公司在法国和德国解决反垄断指控。而亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯的身价，在 2021 年有望超越 2000 亿美元。