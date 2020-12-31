腾龙 B070 17-70mm F2.8 镜头国内发售，预售价 5480 元

IT之家12月31日消息 腾龙专门为索尼 APS-C 画幅微单相机设计的镜头 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD 今日在国内正式发售，目前在天猫腾龙旗舰店开启预售，价格为 5480 元。这款镜头代号为 B070，恒定 F2.8 大光圈设计，滤镜尺寸 67mm，适用于索尼 E 卡口。

腾龙 B070 这款镜头于 12 月 3 日发布，17-70mm 等效焦距为 25.5-105mm，覆盖常用焦段。在有着恒定 F2.8 光圈的情况下，镜头重量仅为 525g，是一款全能高素质挂机头。

该镜头搭载了腾龙自有的 VC 防抖技术，并加入了 AI 人工智能技术，相比腾龙以往产品可以在视频拍摄中获得更好的防抖效果。

作为一款全能的标准变焦镜头，腾龙 B070 还拥有很强的近摄能力，广角端最近对焦距离 0.19m，望远端 0.39m。镜头的自动对焦使用腾龙自主开发的步进马达单元 RXD，能够精密控制旋转角度，无需减速齿轮直接驱动镜片，有着出色的静音性能，减少视频拍摄中的噪声干扰。

光学方面，腾龙 B070 镜头结构 12 组 16 片，配备 GM 玻璃铸造非球面镜片、LD 低色散镜片、复合非球面镜片，能够实现从中心到边缘的出色画质，MTF 曲线十分平坦。镜头还采用腾龙 BBAR 宽频抗反射镀膜，有效抑制炫光与鬼影。

IT之家还了解到，这款镜头支持高速混合 AF 自动对焦、眼控 AF、全时手动对焦（DMF）、机内镜头校正等功能，还支持在相机机身上升级镜头固件。防护方面，镜头搭载多个密封圈，能够提供防滴溅保护，最外面的镜片具有抗油污氟涂层。