Fringer 发售 NF-FX 尼康转富士转接环：支持防抖、自动对焦

IT之家12月19日消息 专注于制作镜头转接环的厂商 Fringer 正式发售了 NF-FX 卡口转接环，能够将尼康单反的 F 卡口镜头转接至富士微单相机。该转接环不仅支持自动光圈、自动对焦等功能，而且内置镜头校正数据。

该转接环对大量尼康 F 卡口镜头做了适配，对于部分镜头，搭配富士 X-Trans II, III & IV 这几代 CMOS 传感器，支持全部的相位对焦功能，可以实现面部追踪、眼部追踪。需要注意的是，转接环没有内置对焦马达，因此不支持 AF-D 镜头自动对焦，但其它功能仍可使用。

转接环的光圈控制功能支持尼康 D/G/E 镜头以及其他第三方 F 口自动镜头，转接环内置光圈马达，支持机械光圈以及电磁光圈。

根据官方介绍，Fringer 转接环内置大量镜头的倍率色差（LaCA）校正数据，可以自动将当前镜头参数发给机身，从而使 JPEG 格式直出照片有着良好的画质表现。

此外，Fringer 转接环还可以支持镜头防抖，不仅适用于尼康原厂镜头，而且腾龙、适马镜头的防抖功能也得到了支持。

Fringer NF-FX 转接环采用全金属外壳，黄铜前后卡口，采用高精度 CNC 加工。转接环底部还带有 1/4 英寸螺口，便于搭配大重量镜头连接三脚架。

IT之家了解到，此款转接环具有 Micro-USB 接口支持连接电脑进行固件升级。Fringer NF-FX 目前售价 1980 元，预计 12 月 26 日前发货。