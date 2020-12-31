OPPO Reno5 4G 发布：搭载骁龙 720G，支持 50W 快充

IT之家 12 月 31 日消息 本月早些时候，OPPO 推出了 Reno5 和 Reno5 Pro，均支持 5G 网络。现在，该公司悄然推出了 4G 版本的 Reno5。

OPPO Reno5 4G 采用的是骁龙 720G 芯片组，几个月前的 Reno4 4G 也采用了该芯片组。新机在 Reno4 4G 的基础上带来了多项改进，使其与 Reno5 其他机型更加一致。

OPPO Reno5 4G 将 6.4 英寸 AMOLED 面板升级为 90Hz 刷新率和 180Hz 触控采样率，分辨率仍为 1080p+。屏幕在 Light 模式下提供 sRGB 全覆盖，而 Vivid 模式在 sRGB 上超过 100%，覆盖 93% 的 DCI-P3 色域，另外支持杜比 Atmos 音频。

另一个升级是主摄像头，OPPO Reno5 4G 搭载一个 64MP 传感器，f/1.7 光圈。自拍相机也得到了提升，现在有一个 44MP 传感器。其余三个模块是相同的：一个 800 万像素的超广角摄像头（119°）和两个 200 万像素模块。Reno5 4G 提供了超级夜景模式和 Live HDR，可用于照片和视频。此外，还有很多有趣的视频模式，从分屏浏览到双曝光。

OPPO Reno5 4G 4,300 毫安时的电池比 Reno4（4,015 毫安时）略大，充电速度也更快：从 30W 上升到 50W。有趣的是，该机配备了与 5G 机型同级别的 65W 充电器，虽然功率到不了 65W，但充满电仍然只需要 48 分钟。此外，该机还支持 3.5 毫米的耳机插孔。

OPPO Reno5 4G 预装 ColorOS 11（基于 Android 11），拥有 8GB 的 LPDDR4x 内存和 128GB 的存储空间。卡槽可以容纳两张 SIM 卡，再加上一个 microSD 来扩展存储空间。其他连接功能包括蓝牙 5.1 与 aptX HD 和 LDAC，但缺少 NFC。

IT之家了解到，OPPO Reno5 4G 首先会在越南推出，价格定为 869 万越南盾，折合人民币 2460 元，将于 1 月 9 日开始发货，如果现在订购，可以获得一个蓝牙无线扬声器。