美国将重建阿雷西博射电望远镜，前期投入 800 万美元

IT之家1月2日消息 据外媒 spacenews 消息，位于美国波多黎各的阿雷西博（Arecibo）射电天文望远镜将计划进行修复。去年 12 月 1 日，这个运行了近 60 年的望远镜因为支撑结构老化而断裂，支撑塔尖折断，导致重达 900 吨的信号接收设备坠落，连带钢缆摧毁了部分望远镜表面。

美国波多黎各自由邦行政长官长于 12 月 28 日签署了一项行政命令，将重建直径 305 米的阿雷西博望远镜。行政令表示，“波多黎各政府宣布，将作为一项公共政策重新建设阿雷西博射电望远镜，并使之恢复到世界一流的科学研究和教育水平。”行政令补充道，波多黎各政府将计划使用新设计重建一台更大、更灵敏的望远镜，搭载更强大的发射器，可用于太阳系内小行星的观测。政府正在筹划前期 800 万美元的工作，这笔资金将用来清理望远镜的残骸，收集周围环境中的碎片等。

行政令中并没有表明资金来源，仅表示将由州、联邦以及私人共同投资。但是天文学家表示，想要重建阿雷西博望远镜，预计将花费数亿美元，800 万美元只是很小一部分。

IT之家此前报道《阿雷西博射电望远镜倒塌，曾是世界最大单碟射电望远镜》

该望远镜始建于 1963 年，一直是波多黎各重要的教育、科研中心，也是该地区的标志。阿雷西博射电望远镜创造了诸多科研成果，发现了水星自转周期、第一个脉冲星、证明了中子星的存在，同时 1993 年的诺贝尔物理学奖也是依靠这台望远镜的观测结果获得的。