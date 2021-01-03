新文档揭示了微软 Surface Pro 8 的关键功能

IT之家1月3日消息 在 Surface Duo 面世后，微软开始将重点转移到其他方面。例如万众期待的 Surface Pro 8 之类的产品。外媒Windowslatest表示，一份新的文档揭示了微软 Surface Pro 8 的关键功能，包括：

英特尔第 11 代处理器

Iris Xe 核显，提供更强的图形性能和更快的游戏性能

最高 32GB RAM 和 1TB 存储空间

搭载 Intel UHD 核显的 8GB 内存的酷睿 i3 版 Surface Pro 8 可能在本月晚些时候发布

新款 Surface Pro 8 和 Surface Laptop 4 保密程度极高，此前有报道称这两款设备将在 2021 年初发布。

泄漏的真机照已经确认 Surface Pro 8 大概率将会是 Surface Pro 7 的正常迭代产品。也就是说，微软 Surface Pro 8 将使用与 Surface Pro 7 相同的外观设计，但微软已经在准备更新内部配置。例如更好处理器和更大内存选项等。

IT之家了解到，微软 Surface Pro 8 上个月已经出现在 Geekbench 5 数据库中，并且顺利获得了新的韩国认证，确认该设备将支持 LTE 连接。

预计微软 Surface Pro 8 将英特尔 11 代 Tiger Lake CPU，但 LTE 选项将提供酷睿 i5 和 Core i7 型号。LTE 版本至少确认可在美国、欧洲等市场发售。而 Surface Laptop 4 将配备 AMD 的 Renoir 处理器。

预计 Surface Pro（2021）将采用 12.3 英寸 PixelSense 显示屏，类似于 Surface Pro 8 上的显示屏。此外，Surface Pro 8 预计将拥有高达 1TB 的固态硬盘和 32GB 的内存。