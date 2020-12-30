微软 Win10 免费工具集 PowerToys v0.29 正式发布：ARM64 进度完成代码库 .NET Core 升级

IT之家 12 月 30 日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

微软为 Windows 用户发布了新的 PowerToys 更新，升级到 0.29 版本，主要集中在增加终端用户体验、稳定性、可访问性、本地化和日常使用质量的改进上。

由于本月假期导致开发周期较短，较大的工作项目将在下一个版本中出现，如 FZ 编辑器的改进和 PowerToys Run 的三个新插件。此次更新也不包括视频会议实用工具，它只在实验预览版中提供。

下面是更新内容：

一般性

Bug 报告工具和改进的日志。

各种本地化改进。

增加了 CodeQL，通过 cron 定时器触发，每天两次。

“How to use”文档移至 https://docs.microsoft.com/windows/powertoys/

这样一来，社会各界就可以针对这些文件直接进行查阅了。

ARM64 进度

PowerToys 团队控制的代码库 .NET Core 升级已经完成。但仍然有两个外部依赖的 . NET 框架需要更新。

颜色选择器

一般性错误修复。

增加了提供颜色名称的功能，与 Office 和 WinUI 颜色选择器相同。

FancyZones

允许在没有应用布局的桌面上使用 Windows Snap，以及用于排除列表中的应用程序。

错误修正。

PowerToys Run

改善性能

PT Run 现在支持重音字符。

安装程序