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微软 Win10 免费工具集 PowerToys v0.29 正式发布：ARM64 进度完成代码库 .NET Core 升级

2020/12/30 16:09:06 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 12 月 30 日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

微软为 Windows 用户发布了新的 PowerToys 更新，升级到 0.29 版本，主要集中在增加终端用户体验、稳定性、可访问性、本地化和日常使用质量的改进上。

由于本月假期导致开发周期较短，较大的工作项目将在下一个版本中出现，如 FZ 编辑器的改进和 PowerToys Run 的三个新插件。此次更新也不包括视频会议实用工具，它只在实验预览版中提供。

下面是更新内容：

一般性

  • Bug 报告工具和改进的日志。

  • 各种本地化改进。

  • 增加了 CodeQL，通过 cron 定时器触发，每天两次。

  • “How to use”文档移至 https://docs.microsoft.com/windows/powertoys/

这样一来，社会各界就可以针对这些文件直接进行查阅了。

ARM64 进度

  • PowerToys 团队控制的代码库 .NET Core 升级已经完成。但仍然有两个外部依赖的 . NET 框架需要更新。

颜色选择器

  • 一般性错误修复。

  • 增加了提供颜色名称的功能，与 Office 和 WinUI 颜色选择器相同。

FancyZones

  • 允许在没有应用布局的桌面上使用 Windows Snap，以及用于排除列表中的应用程序。

  • 错误修正。

PowerToys Run

  • 改善性能

  • PT Run 现在支持重音字符。

安装程序

  • 增加从 . exe 中提取 MSI 的选项，用于企业场景，以及更多的无人值守安装选项。

  • 删除了安装过程中的 toast 通知。

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关键词：PowerToysWindows 10微软

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