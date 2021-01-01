微软正准备将 Wind10X 扩展到更多设备

IT之家1月1日消息 据外媒 Windowslatest 报道，知情人士透露称，微软正在向 Windows 10X 提供 “更多的外形规格”支持。也就是说，微软正在探索在不久的将来在基于 ARM 的笔电和其他产品上运行 Windows 10X（模块化 OS）的的可能。

众所周知，多年来 Windows 10 可以在使用 Intel，AMD 和 ARM 的处理器的多种产品上运行。IT之家了解到，Windows 10X 始发于 2019 年 10 月。微软表示考虑到潜在的兼容性问题和 ARM 体系结构的仿真问题，他们决定将该系统限制在 Intel 芯片系统上运行。

而现在，微软已经开始在内部测试其 Windows 10X 硬件，这表明我们可能会在今年晚些时候从微软合作厂商那里看到一些基于 ARM 的 Windows 10X 设备。

值得一提的是，微软计划在 2022 年之前推出运行 Windows 10X 的设备。

但是，Windows 10X 并不一定适合所有人，微软对其策略类似于 Windows RT。换句话说，Win10X 将完全不支持通过 Microsoft Store 提供的 Web 应用程序（PWA）和 UWP 应用程序。此外，Win10X 还不支持本地用户帐户和高级工具，如控制面板和注册表编辑器等。

不过好在，Win10X 将会是微软第一个预装了 Web 应用的操作系统，例如 Mail 和 Office 这种桌面程序，因此它可以变得更轻、更快。