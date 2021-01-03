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Windows Phone 开发遗留问题，微软 Win10 应用商店下架 Office Lens

2021/1/3 7:16:17 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月3日消息 外媒 Alumia 报道，去年 10 月，我们曾报道过微软将停止支持 Windows 10 的 Office Lens 应用，该应用于 2021 年 1 月 1 日从微软商店中移除。

如今这一天已经到来，该应用已经无法从商店中下载。

在该应用的支持页面上，微软写道：

“重要提示 : Windows 版 Office Lens 中的某些基于云的服务（如将图片保存到 OneDrive、OneNote、Word、PowerPoint 或 PDF）将在 2020 年 12 月 31 日后变为不可用。你可以继续使用设备上安装的该应用的其他功能。此外，自 2021 年 1 月 1 日起，Windows 10 版 Office Lens 将不再可从 Microsoft Store 下载。若要继续使用所有 Office Lens 功能，建议在移动设备上下载并使用最新版本的 iOS 版 Office Lens 或 Android 版 Office Lens。”

目前 Office Lens 应用的用户现在还将发现该应用不能再保存到 OneDrive、OneNote、Word、PowerPoint 或 PDF 中。

IT之家获悉，微软早在 2014 年就发布了 Windows Phone 的 Office Lens 应用，后来又将其移植到 Android 和 iOS 上。

桌面应用是 Windows Phone 开发的遗留问题，没有手机平台就不再起到促进提议作用，就像许多其他 UWP 应用一样。Office Lens 将继续在 iOS 和 Android 上提供

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关键词：Office LensWindows 10微软

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