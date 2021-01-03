微软文件确认 Win10 Cloud PC 云电脑升级：至少包括中级、重型、高级三种配置

IT之家1月3日消息 外媒 Windows Latest 报道，此前有消息称，微软正在秘密研发 Windows 10 Cloud PC，这是一项新服务，将允许用户在几分钟内从任何设备访问桌面应用。

Windows 10 Cloud PC 预计将在 2021 年 3 月到 6 月之间的某个时候发布，现在网上已经泄露了围绕该服务的新的令人兴奋的细节。

IT之家获悉，首先，Cloud PC 是一项基于 Azure 的新服务，建立在 “Windows 虚拟桌面”之上，它旨在重新定义 “现代工作场所”，并彻底改变计算环境。

什么是 Cloud PC？

通过 Cloud PC，你可以在云端拥有自己的个人桌面，就像你的 OneDrive 和 Google Drive 文件一样，可以从任何地方访问。Cloud PC 将托管在微软 Azure 服务器上，用户可以使用 Windows、Android 和 iOS 的微软远程桌面应用访问它。

目前，你可以使用远程桌面应用将桌面屏幕镜像到手机或设备上。Cloud PC 电脑将把事情提升到一个新的水平，在云端提供虚拟化版本的 Windows 10。这将允许你通过互联网流式传输桌面应用程序，以提高性能。

Cloud PC 电脑至少会有三种不同的配置——中级（通用计算）、重型（性能更好）和高级（商业客户）。

根据一份新的支持文件，Cloud PC 还将使用微软 Graph 技术，这是一个用于实时协作、Azure 集成和其他功能的工具。微软 Graph v1.0 已经更新，包括 Cloud PC 的新 API，这表明这项新服务可能会在不久的将来推出。

微软在文件中指出：“Cloud PC API 处于预览阶段，目前仅对特定客户群体开放”。

还有传言称，Cloud PC 将允许用户通过互联网将 Win32 应用流式传输到他们搭载 Windows 10X 的 PC 上。该理论非常合理，因为 Windows 10X 将是一个轻量级和基于网络的操作系统，并通过 Windows Store 支持应用。

Windows 10X 对 Win32 应用的支持将在 2022 年到来，届时，微软将宣布 Surface Neo 与 Windows 10X 的改进版。