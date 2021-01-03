消息称三星 Galaxy S21 Ultra 所采用的 S Pen 不同于 Note 系列，快充高于 25W

IT之家1月3日消息 数码博主 @强尼在苏图 今日爆料了部分三星 Galaxy S21 系列的信息，但新内容不多。

他表示 Dual PD 双核对焦功能将从三星 Galaxy S21 Ultra 上回归，机身材质不是胶料，三星 Galaxy S21 Ultra 硬件本身支持 120Hz+2K分辨率的同时使用，三星 Galaxy S21 Ultra 所采用的 S Pen跟 Note 系列所采用的 S Pen 并不相同，三星 Galaxy S21 Ultra 支持比 Note 20 系列（25W）更高功率的快充。

此外，该播主还表示自己喜欢银色的版本，暗示售价不会太高。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 系列共有 S21、S21+、S21 Ultra 三款，最小的 S21 机身尺寸为 151.7×71.2×7.9mm，重 171 克，全系搭载高通骁龙 888 芯片或 Exynos 2100 芯片。除性能升级外，该系列机型还将在外观设计、OneUI 3.1和相机特性方面迎来巨大的提升，预计将在 1 月 14 日正式发布。

▲ 三星 Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks，下同

▲ 三星 Galaxy S21+ 5G

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra 5G