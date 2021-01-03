三星 One UI 3.0 现奇怪 bug：2021 年到来，Galaxy 手机无法显示电池统计数据

IT之家 1 月 3 日消息 One UI 3.0 已经被推送至多款 Galaxy 手机，包括 Galaxy S20 系列、Galaxy Note 20 系列，甚至去年的 Galaxy Note 10 和 Note 10+。没有发现该更新有任何重大的 BUG 或问题，但随着 2021 年的到来，该系统的一个奇怪 bug 曝光。

所有已经更新到 Android 11 和 One UI 3.0 最终版本的 Galaxy 设备都有一个奇怪的 bug，那就是 2021 新年的钟声敲响后，这些设备不再显示电池统计数据。简单地说，用户无法在 1 月 1 日及以后的手机上的 “设置”设备护理部分看到任何电池统计数据，但如果把日期改回 12 月 31 日或更早，一切都会恢复正常。

IT之家了解到，目前还不清楚是什么原因导致了这个错误，但值得庆幸的是，有一个非常简单的解决方案，如下：

打开手机上的 “设置”应用，然后进入 “应用”子菜单。 点击 “你的应用”文本旁边的小图标，然后启用 “显示系统应用”选项，然后按 “确定”。

向下滚动，直到在列表中找到 Samsung Device Health Manager Service 应用，然后点击它。 进入存储子菜单，并点击底部的清除数据选项。

经过上述操作后，在使用一段时间后，或者在给手机充电后，应该能够再次看到正确的电池统计数据。当然 , 如果嫌麻烦，可以等待三星未来的修复补丁。