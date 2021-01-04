美国亚马逊、谷歌、Facebook 市值在诉讼风暴中不断逼近历史新高

据报道，2020 年的两组数据显示，在这一年中，大型科技企业可谓经历了冰火两重天。一方面，他们面临着来自监管机构的层层调查；而另一方面，这些企业的市值却在持续飙升。

对科技企业发起的调查（进行中以及已完成的）：

重要性：以往，针对科技企业进行的审查从来没有像现在这般严格过。但是截止到目前为止，更严格的审查并未影响到这些企业的发展，也没有吓跑投资者。

上个月，来自全美各地的监管机构，对世界上一些知名的科技巨头发起了 5 项新的调查：

联邦贸易委员会、美国司法部、美国国会和几乎每个州的检察长都对谷歌、Facebook、苹果和亚马逊的商业行为进行了深入调查。

曾经一度难以捕捉，也不愿前往国会山的科技企业 CEO 们，在 2020 年中曾多次露面，或是亲自前往国会，或是通过远程会议方式，为各自所代表的企业辩护，并将自己描述为美国成功故事的代表。

与此同时，亚马逊、谷歌和 Facebook 的股价逼近了历史新高：

自去年 1 月以来，谷歌和 Facebook 的股价各自上涨了大约 30% 左右。亚马逊的股价涨幅更是超过了 70%。

这三家公司在疫情期间都在电子商务和游戏等领域获得了高增长，而这些增长也赢得了投资者的奖励。

美国七大科技巨头苹果、微软、亚马逊、Alphabet、脸书、特斯拉及英伟达，总市值在这一年大增近 22 万亿人民币。

这个局面证明，虽然科技企业成为了监管机构的重点关注对象，但是他们并未因此受到影响，投资者对这些企业的股票依然趋之若鹜。