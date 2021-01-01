2021 亚洲科技热点预测：华为芯片压力减轻、自动驾驶时代即将到来

新年的钟声已经敲响，2020 年成为过去。不过在新的一年里，去年吸引亚洲商业领袖和企业家的一些议题依旧是 2021 年关注的焦点。《日经亚洲》对 2021 年的亚洲商业领域进行了展望，列出了今年值得关注的事件，科技领域成为重点。

华为面临的芯片供应压力有望缓解

▲ 华为

美国对华为的打压虽然重创了这家科技巨头，但是华为远远还未到被打败的地步。首先，为了应对美国的贸易限制，华为在去年积攒了芯片和其他组件库存。目前，这些库存仍有剩余。而且，包括高通、索尼在内的关键供应商已经获得了许可，恢复一些对华为的组件供应，有望减轻一些华为在 2021 年面临的压力。

同时，华为还会获得国家的坚定支持。华为不仅是中国最大科技公司，还是最为重要的 5G 电信基站供应商，而基站是中国部署下一代 5G 网络的基础。中国不会对美国的无理打压坐视不管。

李在镕会正式成为三星会长吗？

三星会长李健熙 (Lee Kun-hee)在去年 10 月份的病逝宣告了一个时代的结束。那么，现在是否终于到了他的儿子、三星副会长李在镕 (Lee Jae-yong)接手三星大位的时候了呢？

▲ 李在镕

答案是，李在镕登顶三星大位之路依旧充满了法律障碍。首先，李在镕因为向前韩国总统朴槿惠行贿在 2017 年被定罪，被判处 2 年 6 个月监禁缓刑 4 年，但是韩国最高法院正在复审这一量刑是否过于仁慈。他还面临会计欺诈，操纵三星集团子公司股票的指控，审判已于去年 10 月在首尔地方法院开始。这两场诉讼可能导致李在镕遭受漫长的牢狱之灾。

考虑到韩国家族企业子承父业的传统，如果李在镕未被提拔到三星会长一职，这将是对他的严重怠慢。以郑义宣 (Chung Eui-Sun)为例，他在去年 10 月成为韩国最大汽车制造商现代汽车的会长，即便是他的父亲郑梦九 (Mong-Koo Chung)依旧活着。

不过，这个头衔问题最终可能无法阻碍李在镕控制三星这个韩国最大企业集团。他通过控制三星生命保险成为三星物产最大股东，而三星生命保险又是三星电子最大股东。

孙正义要将软银私有化？

软银集体创始人孙正义 (Masayoshi Son)是出了名的敢下大赌注，但是买下自己的公司可能是目前为止的最大押注。大多数分析师认为，软银私有化的可能性不大，但是孙正义有过让人出乎意料的记录。

▲ 孙正义

为了提振投资者信心，软银在去年 3 月份宣布抛售 4.5 万亿日元 (约合 436 亿美元)资产。但是，在实现这一目标后，软银仍在继续抛售资产。这使得软银谋求私有化的传闻升温。软银最新一笔出售交易是把美国机器人公司波士顿动力出售给了现代汽车集团。波士顿动力在 YouTube 上的一条视频观看量达到 1200 万次，但是上一财年营收只有 200 万美元。

彭博社报道称，软银讨论通过 “缓慢回购股份”的方式实现私有化，把孙正义的持股比例从现在的 27% 提高到三分之二以上水平，这样他就有更大权力把剩余投资者给排挤出去。分析师预计，这一过程需要逾 10 万亿日元，多到足以令人感到望而却步。但是，孙正义的冒险精神已经创造了全球最大的风险基金以及软银这个负债最多的公司之一。

比特币和黄金，哪个是更好的避险资产？

在疫情引发不确定性期间，比特币和黄金的价格均在 2020 年飙升至创纪录高位。但是随着新冠疫苗开始广泛推出，哪一个能够将涨势维持到 2021 年呢？

▲ 2020 年比特币和金价走势

黄金价格在 2020 年增长了 23%。尽管它不大可能在 2021 年延续这一火热表现，但是它作为避险资产的地位似乎难以被打败。

尽管黄金具备稳定性和流动性特质，但是比特币有增长潜力。虽然比特币的储备价值依旧受到质疑，但是它的价格在 2020 年增长了两倍，还有望进一步上涨。作为比特币取得的一大胜利，支付公司 PayPal 在去年 10 月份提供比特币交易服务，以帮助提升它的流动性。

“尽管黄金是更为稳定的避险资产，但是从长期来看，比特币有望扩大市场。”瑞穗证券分析师中岛美代子 (Miyoko Nakashima)称。

自动驾驶汽车时代即将到来

几乎自从有汽车以来，自动驾驶汽车一直都是一个梦，存在于科幻小说中，但是现在，它的时代似乎即将到来。2021 年，将会有更多汽车制造商推出配备更先进自动驾驶功能的车型，谷歌、Baidu 等公司将以远远大得多的规模测试 “无人驾驶出租车”。

在自动驾驶技术的商业化上，日本处于领先。本田汽车计划在 3 月份推出世界上首个 level 3 自动驾驶级别的汽车，允许汽车在拥挤的公路上自主驾驶。这项技术已经在去年 11 月获得了日本国土交通省的批准。

在中国，Baidu、小马智行、文远知行、AutoX、滴滴出行等领跑者已经全部面向公众推出了无人驾驶出租车服务，尽管车内仍需要一名安全驾驶员。不过，随着中国在去年 12 月向 Baidu 发放了首张在公路上测试全自动驾驶汽车的牌照，安全驾驶员会在更多公司的测试计划中移除。

美国已经拥有了最先进的自动驾驶技术，这里会迎来一些重组。在 2018 年发生了首例无人车致死事故后，网约车巨头 Uber 将出售它的自动驾驶汽车部门。

东南亚网约车应用 Grab、Gojek 会合并吗？

韩剧中最喜欢的剧情就是：两人先相遇，争吵，再拼个你死我活后意识到两人需要在一起。东南亚打车应用 Grab、Gojek 的关系似乎非常符合这一剧情，但是他们会有一个美好的结局吗？

▲ Grab 与 Gojek

Grab、Gojek 各自的投资者一直在推动两家公司合并。在看到新加坡电商公司 Sea 在过去一年的股票需求强劲后，投资者也许在畅想让 Grab、Gojek 完成一笔轰动性 IPO。疫情重创了 Grab、Gojek 的核心网约车业务，持续的业务中断可能会进一步促使两家公司联手。一旦他们决定合并，他们预计会面临最大市场印尼反垄断监管部门的反对。在印尼，他们主导了这里的网约车、外卖以及数字支付领域。

就像许多韩剧中的情侣一样，2021 年可能会成为 Grab、Gojek“喜结连理”的一年。

上市公司之争：哪家交易所会成为 IPO 融资冠军？

纽交所和纳斯达克联手有望确保美国依旧是新上市公司的最大 IPO 目的地。不过，中国对手——港交所、上交所以及深交所——正在缩小差距，一定程度上是因为美国寻求将部分中国公司赶出美国资本市场。

2020 年，美国两大交易所的新股上市融资额为 1500 亿美元，而中国交易所的融资额超过 1000 亿美元。去年，有 12 家在美上市公司在香港实现了二次上市，包括京东集团和网易，还有 50 家公司有资格在港二次上市。而且，在香港上市的中国生物技术和其他科技公司表现出色，显示出投资者的兴趣浓厚。毕马威预计，2021 年在港上市的新股融资额将高达 516 亿美元，和去年相当。

在内地交易所，过去一年的持续经济复苏、资本市场改革以及 800 多家公司等待上市批准意味着 2021 年将是一个强劲的上市年份。