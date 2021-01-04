《消费者报告》：电动汽车时代已来临

据报道，近日特斯拉宣布该公司 2020 年的交付量创下了新纪录，该公司在疫情大流行期间生产和交付了接近 50 万辆电动汽车，从目前的情况来看，美国公众似乎已经做好了接受与拥抱电动汽车革命的准备。著名出版物《消费者报告》进行的一项调查也印证了这一点。

《消费者报告》最近进行的调查显示，美国公众对电动汽车的认知正在不断完善。虽然只有 30% 的受访者表示自己对电动汽车非常熟悉，但是几乎所有受访者都表示自己听说过电动汽车。而且，人们对电动汽车的兴趣也非常浓厚，71% 的美国车主表示，他会在未来某个阶段考虑购买电动汽车。

接近三分之一的受访者称，在下次购车的时候，他们有可能会购买电动汽车。超过 70% 的受访者表示，他们相信电动汽车对于环境更加友好，并且认为除了纯电动汽车外，车企应该推出更多类型的电动化汽车，例如插电式混合动力皮卡和 SUV 等。

总体来看，《消费者报告》的调查结果显示，目前消费者对于电动汽车的认知正在不断提升，但是还存有一些担忧，例如道路上是否有足够的充电基础设施等。《消费者报告》可持续发展政策高级分析师克里斯 · 哈托（Chris Harto）指出，对于大部分电动汽车车主来说，使用公共充电站的次数其实并不多。

哈托表示：“美国车主已经习惯了随时可以去加油站，他们可能没有意识到，如果他们拥有个人车库或停车位，在大多数情况下，他们都可以在家中为电动汽车充电。我们发现，通常情况下，车主每年在公共充电站停留的次数只有 6 次。但是尽管如此，更健全的快速充电网络依然有助于降低买家的担忧，有助于电动汽车的普及。”

在这场变革中，特斯拉等公司的进步和发展对于推动电动汽车革命来说起到了不可估量的作用。特斯拉的 Supercharger 网络已经成为消费者购买该公司电动汽车的重要原因之一。经过多年的发展，Supercharger 已经成为了当前市场上最便捷、最可靠的快速充电系统之一。随着 Supercharger 站点数量的不断提升，未来特斯拉很有可能会将其开放给其他品牌的电动汽车。

值得注意的是，当前加入这场电动汽车革命的企业，已经远远不止特斯拉一家。虽然特斯拉在电动汽车市场上依然扮演着领头羊的角色，但是其他汽车制造商也相继发布了吸引人眼球的电动汽车。例如 Rivian 公司的 R1T 皮卡和 R1S SUV，这两款车都在豪华越野市场上掀起了波澜；Lucid Motors 的 Air 以及奔驰电动版 S 级将在高端纯电轿车上挑战特斯拉 Model S。一些传统车企也提升了对电动汽车的重视，大众汽车 CEO 赫伯特 · 迪斯（Herbert Diess）此前表示将大力发展电动汽车，2020 年内，大众推出了 ID3 和 ID4 等纯电动汽车。

随着电动汽车走向主流，类似 Model 3 和 Model Y 这样的车辆将会越来越普遍，坚持使用内燃机生产汽车的理由将会大大减少，特斯拉也将会获得更多的市场份额。