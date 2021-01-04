2021 年智能手机技术发展趋势：折叠屏多形态，「百瓦」快充将普及

2020 年对于手机行业来说是极为特殊的一年，一方面受全球新冠疫情的影响，给手机市场和供应链带来了巨大冲击。另一方面，随着智能手机市场逐渐饱和，国内手机市场完全进入存量市场，同时伴随着用户换机需求下降，使得手机行业遇到了发展瓶颈期。

手机厂商如何突围？事实上，对于任何一家手机厂商来说，创新都是无法回避的问题。回顾 2020 年，不乏令人眼前一亮的新技术，例如苹果的 ProRAW 格式照片，华为的 5nm 芯片麒麟 9000，vivo 手机的微云台，以及手机厂商争相 “首发”的 120W 超级快充等。

这些新技术变量的出现，无疑成为头部厂商竞争博弈的新高地。2020 年已经结束，2021 年又会有哪些重要的技术将会落地，智能手机又将会发生哪些改变？

更多 “玩家”入局折叠屏手机

「折叠屏」是近年来手机行业的高频 “热词”，它被普遍认为是未来手机行业发展的趋势。2020 年，折叠屏将迎来新一轮发布高潮，三星推出了第二代折叠屏手机 Galaxy Z Flip，华为推出了第二代折叠屏手机华为 MateXs，柔宇科技也带来了新一代折叠屏手机 FlexPai 2。除此之外，苹果、小米、vivo 以及 OPPO 等手机厂商也纷纷在这一领域布局，并已经申请了多项折叠屏专利。

不过，折叠屏手机发展依然步履蹒跚。由于屏幕良率、铰链技术、以及高昂的价格，成为了困扰折叠屏手机普及的的重要因素，但仍然不妨碍各大行业的头部厂商在这一技术上的持续投入和不断探索创新。

据了解，2021 年折叠屏手机迎来大爆发，至少有八款折叠屏手机确认明年发布，主流厂商全部都有新品推出。除了常见的弯曲折叠外，OPPO 的卷轴屏也为折叠屏手机发展提供了新思路。

电致变色技术或成主流

在 2020 年的 CES 展会上，一加展示的概念机 OnePlus Concept One，就在摄像头部分用上了电致变色技术，成为这一技术在手机上的首次亮相。不过，OPPO 却是第一家让这个技术成为落地量产机型的厂商。

在近日举行的 OPPO 新品发布会上，OPPO Reno5 Pro + 首发搭载电致变色技术，它的基本原理是材料的光学属性（反射率、透过率、吸收率等）在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化的现象。

电致变色这个词其实从字面意思就比较容易理解，通过外电场作用，让机身外壳的电致变色材质发生变化，通过电化学氧化还原反应，得失电子之后呈现出不同的颜色。虽然在手机领域是一项新技术，但是在其他行业早就有了实施案例。早在 2004 年，英国伦敦就有移动大厦外墙采用了电致变色技术，而在 2005 年，法拉利的 Superamerica 575 敞篷车也在天窗上使用了该技术。建筑、航空、汽车等领域，因为不需要那么严格的轻薄、续航要求，所以技术落地到产品的历史要早很多年。

正如 OPPO 在发布会上提到的，在 Reno5 Pro + 艺术家限定版上所使用的电致变色材料，已经是第三代了，而这也是解决了重量、厚度、功耗、色彩等一系列问题之后才能落地到手机上的技术，终于实现电致变色技术在手机行业的首发量产。

目前，已有多家手机厂商也在推进电致变色技术在手机上的应用，此前努比亚曝出将在下一代红魔手机中引入电致变色技术；而小米此前也曾被曝光或将在小米 11 Pro 或更高版本上使用这一技术。今年 9 月，vivo 也向大众亮出了一款电致变色技术。在 2021 年，相信这项技术将很快成为各大手机厂商旗舰机的标配。

手机快充进入 “百瓦”时代

2020 年是 5G 普及的关键之年，高速的 5G 网络虽然能够带来前所未有的网络体验，但由于 5G 基带的加入，相比以往的 4G 手机，5G 手机的功耗增大不少，在电池容量有限的情况下，快充是提升 5G 手机续航能力的一个方法。自 2018 年以来，手机快充从 18W 逐渐拉高 40W 乃至更高的 65W，2020 手机快充实现 100W 级。

比如小米 10 至尊版配备的 120W 快充，官方显示，5 分钟可以将一部零电量的手机充入 41%，即便是要全部充满也只需要 23 分钟；iQOO 5 Pro 配备的 120W 超快闪充则可以实现 5 分钟将一部零电量的手机充至 50%，15 分钟便能让手机迅速满格。当然，还有 OPPO 也向市场展示了自己的 125W 超快闪充。

在头部厂商的推动下，可以预测，在 2021 年，还会有更多的手机品牌推出 100W + 的快充技术。值得一提的是，高通发布了 QC 5.0 方案，功率可以达到 100W+，官方表示充电 50% 只需要 5 分钟。统一的快充标准有助于推动百瓦快充的普及。目前，高通 QC 5.0 方案已经支持超过 1000 款配件，以及 250 款终端。

屏下前置摄像头成为用户最期待的功能

外媒 GSMArena 近日发起了一个投票，调查用户们在 2021 年最期待的手机新功能。投票结果显示，屏下前置摄像头成为最受期待的功能。

2018 年，全面屏手机迎来爆发式发展，出现了刘海屏、水滴屏、挖孔屏等全面屏手机，但这些依然达不到 “全面屏”的标准，而屏下前置摄像头的应用有望实现真正的 “全面屏”。

目前很多厂商都在积极研发手机中的前置摄像头技术，第一款屏下摄像头智能手机是中兴的 Axon 20 5G 智能手机，但根据测试显示，Axon 20 5G 在拍照方面与普通前置镜头有所差距，这也是屏下摄像头在 2020 年没有形成大规模商用的主要原因。

2021 年，屏下摄像头的瓶颈有望被打破。根据韩国媒体消息，三星本月将展示新的屏下摄像头技术，通过人工智能来突破屏下摄像头技术的屏障。根据消息，三星 Galaxy Note 21 或成为第一款包含顶级屏下摄像头的智能手机。