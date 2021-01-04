GPD WIN 3 游戏掌机国行价格公布：i7-1165G7+16GB+1TB，5599 元

IT之家 1 月 4 日消息 今天 GPD 掌机官方宣布，WIN 3 的预售时间是2021 年 2 月 26 日上午 10 点，i7-1165G7+16GB+1TB 配置售价 5599 元。

售价一览：

1、高配版（1165G7）纯黑色，预售价格：5599 元

2、标配版（1135G7）纯黑色，预售价格：4799 元

3、限量版（1165G7）银黑色，预售价格：5599 元

4、底座的零售价格是 350 元，预售价格是 299 元

IT之家曾报道，2020 年 12 月 GPD 宣布了全球首款 Windows 10 直板掌机 GPD WIN 3，可以 60 帧玩最新 AAA 游戏大作。

参数方面， GPD WIN 3 搭载了 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器，配备了 LPDDR4x 4266 内存，采用了 PC 级涡轮风扇 + 双热管散热。

设计方面，GPD WIN 3 搭载了 5.5 英寸阳光屏，268 PPI，H-IPS 技术，第 5 代康宁大猩猩玻璃，NTSC：84%(typ)，DC 调光。手柄采用双振动马达，官方称媲美日本顶级清水、三和摇杆的 ALPS 双 3D 大摇杆，原生支持下压实现 L3 / R3 功能；扳机键 L2 / R2 首次采用模拟信号。

在 1280*720p 分辨率下， GPD WIN 3 运行《GTA5》可达 84fps，《怪物猎人：世界》可达 76fps，《荒野大镖客 2》可达 58fps，《死亡搁浅》可达 73fps，基本上达到了流畅运行的水平。