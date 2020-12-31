SpaceX：尝试用 “空中捕获”回收星际飞船助推器

美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)表示，该公司将尝试一种与猎鹰 9 号火箭助推器回收截然不同的方法，以回收发射星际飞船的超重型火箭助推器。

超重型火箭助推器的高度相当于整个两级猎鹰 9 号火箭（70 米），其任务是将星际飞船送入轨道，这将是有史以来建造的最强大火箭助推器。它配备多达 28 台猛禽发动机，在发射时能够产生超过 7300 吨推力，分别比 Saturn V 和 SpaceX 猎鹰重型火箭高出两倍和三倍以上。

此前，SpaceX 的计划是以类似于猎鹰 9 号和猎鹰重型火箭助推器的方式回收超重型火箭助推器，让其降落在海上无人回收船上，或者返回到靠近发射台的着陆垫上。但在经过大量设计改进后，SpaceX 现在希望将超重型火箭助推器直接降落在发射架上。

马斯克表示，SpaceX 将尝试在半空中使用在起飞前准备工作中用于稳定运载火箭的发射塔臂，在半空中 “捕获”目前正处于研制状态的超重型火箭助推器。马斯克说，目前的猎鹰 9 号火箭助推器返回地球时，完全依靠内置着陆腿推进着陆，但超重型火箭助推器没有类似设计。

超重型火箭助推器仍将使用发动机来控制其降落速度，但它将涉及到使用主体上的栅格翼来帮助控制飞行方向，并在助推器完全触地之前用发射塔臂将其钩住。

当然，这种回收方式要求更高的精确度，并可能带来新的风险因素，或者需要非常坚固的回收硬件设施。然而，好处也同样显著，SpaceX 完全不需要昂贵的回收资产、耗时的运输，甚至不再需要将超重型火箭助推器从靠近发射台的着陆区吊回到发射架上。

马斯克提出的另一个潜在好处是，这种设计可以让 SpaceX 基本上立即回收超重型火箭助推器，让它重新回到发射架上。SpaceX 只需要准备好用新的有效载荷，就可以在不到 1 个小时的时间里再次发射。

SpaceX 对星际飞船和超重型火箭的目标是，创造一种比目前猎鹰 9 号火箭系统更容易重复使用的运载火箭。最终，马斯克希望星际飞船能执行定期而频繁的飞行任务，在地球上进行点对点飞行，在离家更近的轨道上执行任务，以及前往月球甚至火星的长途星际任务。

马斯克的目标是让人类能在火星上定居，这同样需要像他今天提出的新回收方法那样，快速回收和重新利用超重型火箭。星际飞船的原型目前正在美国得克萨斯州博卡奇卡建造和测试，SpaceX 还在研究超重型火箭助推器的部件。马斯克最近表示，打算在几个月后开始试飞超重型火箭助推器。