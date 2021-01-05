Mate 40 Pro 同款，荣耀 V40 通过莱茵认证，确认最高支持 50W 无线快充

IT之家1月5日消息 荣耀 YOK-AN10（荣耀 V40）在 2020 年的最后一天成功通过了莱茵的安全快充认证，证书显示荣耀 V40 将支持最高 50W 的无线快充。

根据此前爆料信息，荣耀 V40 标配华为 HW-110600C0x 充电器，支持最高 66W 电荷泵快充，也就是华为 Mate 40 系列以及 nova8 系列同款充电器。

IT之家曾报道，新荣耀独立后的第一款机型荣耀 V40 现已正式通过工信部入网审核以及电信备案等，数码博主 @数码闲聊站 以及 @长安数码君 等大 V 还爆料称，该系列机型将于 1 月 12 日正式发布。

值得一提的是，荣耀 V40 目前已在线下开启预售，甚至还出现了宣传渲染图，整机设计和之前曝光的几乎一致，采用金属边框以及大弧度曲面屏。

其他方面，荣耀 V40 预计将搭载联发科目前最强的天玑 1000+ 芯片，采用 120Hz 挖孔曲面屏，将支持 300Hz 触控采样率。此外，该机将采用经典“腕表四眼表盘”式后置镜头设计。

此外，之前有爆料者称 V40 将配备 5000 万像素主摄像头，Pro 版本后置三摄，Pro + 版本后置四摄，运行基于安卓 10 的 Magic UI 4.0 + HMS 系统。