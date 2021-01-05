首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

Mate 40 Pro 同款，荣耀 V40 通过莱茵认证，确认最高支持 50W 无线快充

2021/1/5 11:52:42 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家1月5日消息 荣耀 YOK-AN10（荣耀 V40）在 2020 年的最后一天成功通过了莱茵的安全快充认证，证书显示荣耀 V40 将支持最高 50W 的无线快充。

根据此前爆料信息，荣耀 V40 标配华为 HW-110600C0x 充电器，支持最高 66W 电荷泵快充，也就是华为 Mate 40 系列以及 nova8 系列同款充电器。

IT之家曾报道，新荣耀独立后的第一款机型荣耀 V40 现已正式通过工信部入网审核以及电信备案等，数码博主 @数码闲聊站 以及 @长安数码君 等大 V 还爆料称，该系列机型将于 1 月 12 日正式发布。

值得一提的是，荣耀 V40 目前已在线下开启预售，甚至还出现了宣传渲染图，整机设计和之前曝光的几乎一致，采用金属边框以及大弧度曲面屏。

荣耀V40预约海报闪现，1月18日发布？

其他方面，荣耀 V40 预计将搭载联发科目前最强的天玑 1000+ 芯片，采用 120Hz 挖孔曲面屏，将支持 300Hz 触控采样率。此外，该机将采用经典“腕表四眼表盘”式后置镜头设计。

此外，之前有爆料者称 V40 将配备 5000 万像素主摄像头，Pro 版本后置三摄，Pro + 版本后置四摄，运行基于安卓 10 的 Magic UI 4.0 + HMS 系统。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用