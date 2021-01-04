Linus 讲话抨击英特尔禁用 ECC 内存的政策

IT之家1月4日消息 据外媒 techradar 消息，Linux 系统的发明人 Linus Torvalds 在参加一场活动时发表讲话，抨击英特尔目前禁止消费级平台使用 ECC 自动纠错内存的政策。

在一场有关 AMD Ryzen 9 5000 系列处理器的讨论会中，Linus 在另一位参会者否认 ECC 内存的重要性之后发表讲话。他表示，“ECC 内存当然非常重要，对于 ECC 内存的支持十分必要。英特尔糟糕的市场细分政策将杀死整个 ECC 内存行业。”他还表示，半导体巨头英特尔对于 ECC 的必要性有着错误引导，对整个行业有害。

Linus 承认，这并不是他第一次称英特尔为 ECC 扼杀者。他认为反对 ECC 内存的借口很完整但是十分愚蠢，英特尔杀死 ECC 内存市场，并将不可靠的硬件卖给毫无戒心的消费者。他表示，“现代 DRAM 内存如此可靠以至于不需要 ECC 的说法十分天真，像给孩子讲的睡前童话一样。”同时，Linus 对 AMD 持续支持 ECC 内存的举措十分赞扬。

IT之家了解到，Linus 在使用了英特尔平台超过 15 年之后，去年转而使用 AMD 锐龙线程撕裂者平台，配备 Ryzen Threadripper 3970X 32 核 CPU、技嘉 TRX40 主板。第三代线程撕裂者 CPU 支持四条 DDR4 内存通道，同时支持 ECC 与非 ECC 内存。