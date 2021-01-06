首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

三星 Galaxy M02s 正式发布：搭载骁龙 450，约 882 元

2021/1/6 8:00:02 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
评论：

IT之家1月6日消息 昨日，三星印度官方 YouTube 频道 Samsung India 发布了一段宣传视频，展示了即将发布的高性价比新机三星 Galaxy M02s，并放出官方宣传标语：“Get Ready To Max Up”。

据外媒 SAMMOBILE 报道，三星现已在尼泊尔推出 Galaxy M02s，并公布了该机具体的外观、规格和定价。

▲ 图源 SAMMOBILE，下同

IT之家了解到，Galaxy M02s 采用 6.5 英寸 Infinity-V 显示屏，具有 HD + 分辨率，搭载了高通骁龙 450 处理器，配备 4GB 内存与 64GB 机身存储，拥有 microSD 卡槽

外观方面，Galaxy M02s 采用了水滴屏幕，拥有红、蓝、黑三种配色。

续航方面，Galaxy M02s 内置 5000 mAh 的电池，支持 15W 快充

相机方面，Galaxy M02s 搭载了 500 万像素（F2.2）前置摄像头，后置竖排三摄，分别为 1300 万像素主摄像头、200 万像素微距摄像头和 200 万像素长焦摄像头。

其他方面，Galaxy M02s 拥有 GPS、4G LTE、双 SIM 卡插槽、Wi-Fi b/g/n/ac、蓝牙 4.2、USB Type-C 端口和耳机插孔，运行Android 10 系统。

据外媒报道，Galaxy M02s 在尼泊尔的售价为 15999 尼泊尔卢比（约 882 元），并将于当地时间 1 月 7 日在印度推出。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用