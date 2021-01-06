三星 Galaxy M02s 正式发布：搭载骁龙 450，约 882 元

IT之家1月6日消息 昨日，三星印度官方 YouTube 频道 Samsung India 发布了一段宣传视频，展示了即将发布的高性价比新机三星 Galaxy M02s，并放出官方宣传标语：“Get Ready To Max Up”。



据外媒 SAMMOBILE 报道，三星现已在尼泊尔推出 Galaxy M02s，并公布了该机具体的外观、规格和定价。

▲ 图源 SAMMOBILE，下同

IT之家了解到，Galaxy M02s 采用 6.5 英寸 Infinity-V 显示屏，具有 HD + 分辨率，搭载了高通骁龙 450 处理器，配备 4GB 内存与 64GB 机身存储，拥有 microSD 卡槽。

外观方面，Galaxy M02s 采用了水滴屏幕，拥有红、蓝、黑三种配色。

续航方面，Galaxy M02s 内置 5000 mAh 的电池，支持 15W 快充。

相机方面，Galaxy M02s 搭载了 500 万像素（F2.2）前置摄像头，后置竖排三摄，分别为 1300 万像素主摄像头、200 万像素微距摄像头和 200 万像素长焦摄像头。

其他方面，Galaxy M02s 拥有 GPS、4G LTE、双 SIM 卡插槽、Wi-Fi b/g/n/ac、蓝牙 4.2、USB Type-C 端口和耳机插孔，运行Android 10 系统。

据外媒报道，Galaxy M02s 在尼泊尔的售价为 15999 尼泊尔卢比（约 882 元），并将于当地时间 1 月 7 日在印度推出。