IT之家 1 月 5 日消息 三星每年都会为 Galaxy 系列手机搭配一款不同风格的《Over the Horizon》,2019年三星发布了《Over the Horizon 2019》,也就是它的十周年版本,主题是海洋。2020,三星发布了《Over the Horizon 2020》,主题是自然。今年的《Over the Horizon 2021》已经流出,是钢琴曲。

IT之家了解到,三星现已确认新一代 S21 系列的 Galaxy Unpacked 活动正式日期定于美国东部时间 1 月 14 日上午 10 点,也就是北京时间晚 11 时,标语为 “Welcome to the Everyday Epic”。

相关阅读:



《三星手机铃声《Over the Horizon 2020》发布,从自然中得到灵感》

《三星发布《Over the Horizon》铃声十周年版》