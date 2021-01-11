红旗 Linux 桌面操作系统 V11 社区预览版开放下载：全新 UI 设计

IT之家 1 月 11 日消息 由中科红旗（北京）信息科技有限公司研发的红旗 Linux 桌面操作系统 V11 社区预览版正式开放下载。此次发布的红旗 Linux11 社区预览版定位于面向红旗 Linux 生态伙伴、开发者和 Linux 爱好者的体验版本，也是中科红旗首次推出基于 Debian 的发行版。

IT之家获悉，红旗 Linux 11 是一款以 “全面优化、广泛兼容、稳定可靠、智能交互”为产品最终定位的桌面操作系统发行版，在后续的正式商业版本中将逐步推出包括红旗浏览器、红旗应用商店、红旗终端域管平台等大量创新的自研应用，以及与合作伙伴共同打造的红旗 Office、红旗安全等重量级内置应用。

版本 11.0.1-Alpha

基于 debian 10.6 开发，商用维护的内核版本 (4.19）；

提供内核自主升级优化解决方案，满足开发者需求；

KDE 框架版本 5.54.0，KDE Plasma 版本 5.14.5；

支持 Java 11，详见 JDK 11；

桌面环境和系统基础应用使用 KDE 和 QT5 进行研发，QT 版本 5.11.3；

提供终端域管平台解决方案，全方位解决终端管理问题；

支持光盘安装、U 盘安装、网络安装，兼容 BIOS 和 UEFI 模式；

提供引导权限控制、安全启动机制、用户权限限制、应用证书签名等系统级安全策略。

镜像下载地址

详见红旗操作系统官网，链接地址：

http://www.chinaredflag.cn/product/newproduct?ulink=&tolink=redflag-web/DT11

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