SpaceX 星际飞船 SN9 已上发射架，最早 1 月进行飞行测试

太空探索技术公司 SpaceX 旗下的星际飞船原型 SN9 已经伫立在发射架上，有望在新一年的前两周进行飞升高度约 12.5 公里的测试。

相比于此前的 SN8，SN9 的目标是实现 “软着陆”。近期 SN9 首先将进行加压测试，随后对安装的三部引擎进行静态点火测试。如果一切顺利，SN9 最早可能在 1 月的第一周或第二周进行距地 12.5 公里的飞行测试。

上周 SN9 号星舰已经在发射台上进行集成操作，与 SN8 相比，SN9 将进行精简的发射前测试程序。

第一个测试将包括向飞船充氮气，通常分两步进行。首先飞船将充满气体氮，然后装载超冷液氮进行低温测试。

这次测试预计将在下周初进行，本周一早上已经开始了测试前的准备工作。

如果所有的测试都按照计划进行，接下来 SN9 将为三部猛禽发动机的静态点火测试做准备。与 SN8 相比有所精简，SN8 在发射前进行了数次静态点火测试。

所有测试完成后，SpaceX 会确定发射日期，并通知当地航空和海上交通管理部门。这也将取决于天气条件和准备情况。

根据最佳情况下的测试流程，SN9 可能在 1 月份的前两周内升空。而在 SN8 测试的基础上，SN9 成功着陆的机会大大增加。

目前 SpaceX 博卡奇卡工厂内的生产节奏飞快。星际飞船原型 SN10 已经占据了高湾中 SN9 曾经的位置，目前鼻锥已经组装完毕。SN11 也即将在工厂的中湾完成船体的堆叠作业。上周日，SN11 的船尾被移到合适位置，并将在接下来的几天内与其余部分进行对接。

此外，SN12 在制造当中。而超级重型火箭原型 BN1 许多机体已经生产完毕，正准备进行堆叠作业。

据埃隆 · 马斯克（Elon Musk）此前称，BN1 的跳跃测试将在 “几个月”内进行。为满足频繁测试，公司现在正在交付大量的猛禽引擎。在位于德克萨斯州麦格雷戈的测试中心，猛禽引擎的出厂速度令人印象深刻。