DigiTimes: Mini-LED 苹果 MacBook Air 将于 2022 年推出

IT之家 1 月 7 日消息 苹果分析师郭明錤此前称，苹果将在今年开始将其设备过渡到 mini-LED 技术，DigiTimes 周四的一份新报告重申了郭明錤的预期，即苹果 MacBook Air 的 mini-LED 版本将在 2022 年到来。

郭明錤认为，苹果将在 2021 年发布新款 iPad Pro 机型和重新设计的 MacBook Pro，随后在 2022 年推出新款 MacBook Air，全部采用 mini-LED 显示屏和 Apple Silicon 芯片。

今天的 DigiTimes 报道援引供应链消息人士的说法，消息人士预计，苹果将于 2021 年发布的 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 以及 16 英寸 MacBook Pro 将配备 miniLED 显示屏，2022 年 miniLED 的应用将扩大到 MacBook Air 产品。

除了重新设计的 16 英寸 MacBook Pro 之外，郭明錤还表示，他预计苹果将在今年第二季度末或第三季度推出一款全新设计的 14 英寸 MacBook Pro。郭明錤表示，这些 MacBook Pro 机型将采用 Mini-LED 显示屏，以提高亮度、改善对比度、丰富色彩等。

MacBook Pro 机型预计将成为 mini-LED 面板出货量的主要驱动力，因为据称它们将比 iPad 更早获得 mini-LED，出货量增长更快。

因此，苹果很可能会将 mini-LED 作为 “Pro”Mac 的一项功能引入，不过郭明錤认为，该公司将能够抵消增加的成本，因为 Apple Silicon 芯片的成本明显低于英特尔处理器的成本，这将使其能够将该技术带到其最受欢迎的 MacBook 上，并进一步降低成本。

IT之家了解到，郭明錤的乐观设想是，由于采用了 Apple Silicon 和更新的设计，未来三年 MacBook 的出货量将增长 100%，每年可达 3500 万台。