报告：苹果 iPhone 12 的物料成本比 iPhone 11 高出 21%

IT之家 1 月 7 日消息 根据 Counterpoint 的分析，苹果 iPhone 12 的制造成本比同等的 iPhone 11 高出五分之一左右。

根据 Counterpoint 的组件研究实践的最新物料清单（BoM）分析，生产一款 128GB iPhone 12 mmWave（毫米波）智能手机，成本将高达 431 美元，比 iPhone 11 高出 26%。尽管由于简化了射频设计而节省了超过 27 美元的成本，但仅支持 6GHz 以下型号的 BoM 成本仍然增加了 18%。

假设两款机型的混合比例为 38%，采用 128GB NAND 闪存的 iPhone 12 的混合材料成本接近 415 美元（约2683元），比上一代增加了 21%。应用处理器、5G 基带、显示屏和 5G 射频组件是成本增加的主要领域。

根据报告，苹果自主设计的元器件包括 A14 Bionic 芯片和超宽带 (UWB)芯片占整体物料清单成本的 16.7% 以上，而 iPhone 12 从 LCD 转向 OLED 导致成本增加 23 美元以上。

IT之家了解到，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的起售价分别为 999 美元和 1099 美元，这与 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 在 2019 年推出时的价格相同。然而，iPhone 12 Pro 两款机型的 256GB 和 512GB 存储版本比上代相应版本机型便宜了 50 美元。

据信，苹果已经对零部件供应商进行了价格压制，以帮助抵消新的 5G 技术所增加的成本，并尽量减少涨价的需要。此外，据说苹果还为 iPhone 12 采用了软硬混合的电池板，据说比 iPhone 11 系列的同等部件便宜 40-50%。

根据苹果分析师郭明錤的说法，苹果今年的 iPhone 13 系列将更加推陈出新，采用纯软板设计，相比 iPhone 12 将额外减去 30-40% 的成本。