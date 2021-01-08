寒潮来袭，新能源电动汽车主在车里瑟瑟发抖

“你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。”

换成了新能源车主，如果在冬天里听到这首歌，完全是另外一番光景。大概就是，你在南方的车里暖风习习，我在北方的充电站旁瑟瑟发抖。

每逢寒冷的季节，特别是在北方，新能源车主的苦日子就来了，续航骤减，在车里不敢开空调，在充电站旁排队充电，只能裹紧羽绒服。尤其最近寒潮席卷了整个中国，甚至出现了新能源车在路上趴窝的情况。

“今天看到一辆电动车，在北京三环路上趴窝了。”一位新能源车主在群中分享早高峰遇到的事情。1 月 6 日，在史上最强寒潮的影响下，北京的气温在夜间打破了零下 17 摄氏度的历史记录。

不少用户在微信朋友圈晒出自己和 “寒潮”偶遇的新鲜经历，而对于新能源车主来说，最尴尬的无异于在 “寒潮”刷屏的时候却要操心自己的新能源汽车。

真实续航成谜

“冬季续航，全看幸运。”一位北京的特斯拉车主在接受新浪科技采访时如此戏谑，即便是前后两天气温差不多，续航也不一定准确。

该车主从家里到单位的距离在 15 千米，这段路情况好的话要消耗超过 50 千米的续航，不好的时候消耗的续航超过 70 千米。“当然，四天一充还是可以满足我的需求的。”该车主表示，自己的是进口版 Model 3 后驱长续航，使用的是松下提供的三元锂电池。

而另外一位车主则感受不那么好，他开的是一辆中国制造 Model 3 标准续航升级版，使用的也是三元锂电池。近两天他走了一段 5 千米的路，拥堵将近 2 个小时，消耗了 50 千米的续航。

“换算来说，充满了也就能跑不到 100 千米。”他说。在极寒的天气下行驶，加上堵车，车的电耗也迅速升高，达到了 730Wh/km。即使在没那么冷的时候，续航也是缩水比较大，在就寒潮来临的前几天，没那么冷的时候，充电到 90% 后续航有 309 千米，行驶 62 千米后，仅剩下 188 千米续航，单程续航缩水近 20%。

在冬季，该车主下班回家后，采取一个办法抵御严寒天气对电池电量带来的影响，那就是把车停在公共充电桩的车位，保持整晚的充电状态。“即使不那么冷的时候，把车停放在地面，不充电的话会掉十几千米的里程，太冷的时候，不敢想。”他说。

经过精心计算的话，也可以实现晚上不充电，早上行驶 60 千米路程去上班也不会断电趴窝，当然这还取决于很多客观因素，比如气温、拥堵和暖气等等。“买了特斯拉，数学都变好了。”他自嘲。

寒冷之下，不仅仅在北方如此，在上海的车主也不好受——冬天开车，全靠抗冻。

一位上海的比亚迪车主分享自己的经历，在最高温度零下的前提下，打开暖空调很费电，“有时候续航直接对半减。”该车主驾驶的车型是比亚迪 e2，实际续航是 305 千米，在平均气温下开暖空调，上下班一次耗电在 17-18%，相当于满电上下班回家还有 82-83% 的电量。寒冷天气下，开暖空调满电情况下，一次上下班之后续航只剩下 70% 左右。

他表示，在经历了最近的低温之后发现自己抗冻了，所以气温在 0 摄氏度以上不冷的情况下就没开过暖空调了，续航就基本和秋天一样了。“紧急情况，比如路程比较远，怕续航不够，那就穿好羽绒服不开空调，续航就不会因为冬天直接减少。”

在一个电动车群中，曾有一位车友在分享一篇 “电动爹”的文章时候附言 “电动车哪里是爹，简直就是爷，开的人都是孙子了。”啼笑皆非的背后，是新能源车主的心酸。

续航骤减，真的只是电池问题？

特斯拉北区一位代理店长在接受新浪科技采访时表示，自己有不少客户曾经抱怨过提了使用磷酸铁锂电池的 Model 3 后出现续航骤减，甚至无法充满电的情况，不少人都怀疑是汽车的质量问题。

新浪科技还从内部人士处获知，在媒体和车主频繁质疑磷酸铁锂电池的问题后，特斯拉在内部专门针对销售组织了专题培训，以提升销售向潜在车主解释该问题的能力，并澄清电池与汽车质量问题的相关。

宁德时代的电池生产线

新浪科技曾经从特斯拉内部人士及宁德时代方面了解到，特斯拉的磷酸铁锂电池项目从提出需求到实现联想，仅用了大约 9 个月的时间。而当时 21700 电池的开发周期则是 23 个月。

这一培训无助于改善特斯拉面临的电池问题，然而特斯拉也并不是个例。从多位受访车主的经历来看，不管是当下依然处于主流的三元锂电池，还是特斯拉 Model 3 和比亚迪汉 EV 采用的磷酸铁锂电池，都会遇到在冬季续航严重缩水的问题。

紫晶立方联合创始人、微博知名汽车博主张抗抗曾表示，最早让用户认识到锂电池怕冷的是 iPhone。充满电状态下的 iPhone 6 在冬天的户外，不到几分钟的时间手机电量就能变成 60%，再久一点就会直接关机。

不管是三元锂电池还是磷酸铁锂电池，都还有锂，所以自然也会怕冷。张抗抗认为，总结来说，新能源汽车在冬季续航缩短，主要就是因为：人怕冷以及电池怕冷。

第一个原因，车主及乘客都有在冬天都有制暖的需求，特别是冷空气来袭，气温骤降，造成实际温度和人体舒适温度之间差额变大，制热就会更加消耗电量。

而电池怕冷则是因为电池中锂怕冷。在低温状态下，锂离子活性降低，甚至有一部分锂离子失去活性，这也是不少新能源车主在冬天遇到充电无法充满的原因。另外一方面就是，低温状态下电解液变得更加粘稠，锂离子在放电过程中能量消耗增加，这也是新能源汽车续航衰减加快的原因。

除了车主和电池本身的问题以外，新能源汽车的三电系统管理（电池，电机和电控系统）也会影响车辆的续航。电池为车辆提供能源，即相当于汽油；电机承担新能源汽车运动相关的所有功能，比如前进、倒退等；电控则相当于传统发动机（变速箱），决定车辆的爬坡和加速等能力。

2018 年 6 月，蔚来实现 es8 的首批交付，而到了 2018 年底，许多蔚来 es8 车主遭遇续航大幅衰减，冬天在路上趴窝的情况，不得不呼叫蔚来的加电车，在凛冬等待进行补电。当时蔚来曾遭遇大面积的负面舆论。

一位来自蔚来的产品工程师在接受新浪科技采访时也谈到了这一情况，当时蔚来 es8 的续航还不到 400 公里，之所以遇到续航腰斩，除了电池本身的能量低和蔚来 es8 车重较重的情况外，还跟蔚来的三电系统没有调校好有关系。

“更怕冷”的磷酸铁锂或大规模应用

当下的新能源汽车，采用的电池以三元锂电池为主，除了特斯拉和比亚迪之外，不少车企都正在计划试水磷酸铁锂电池。

相比较三元锂电池，磷酸铁锂电池的寿命更长，安全性更高以及成本更低，缺点就是磷酸铁锂电池能量密度更低，更容易受到低温环境的影响，续航缩水。

根据媒体报道，一直都使用三元锂电池的蔚来汽车已经包下宁德时代的一条磷酸铁锂电池生产线。李斌对此否认蔚来正在测试使用磷酸铁锂电池的车型，但承认正在探索更多的可能性，进行更多的尝试。

而不管是三元锂电池还是磷酸铁锂电池，即将迎来燃油改新能源的出租车行业都表示不看好新能源汽车，甚至认为新能源汽车普及不亚于网约车的威力，严重影响了出租车的收入。

包括已经更换新能源车型和即将更换新能源车型的多位车主在接受新浪科技采访时谈到，燃油车时代他们是两三个人倒班几乎保持 24 小时的工作，换成新能源车后要花不少时间去排队充电或者换电。“每天都要充电 1-2 次。”出租车师傅们大倒苦水。

极端天气下排队等待充电的新能源汽车

到了冬天，形势就更加严峻，自己穿着羽绒服抱着热水杯也就算了，乘客上车感觉很冷，不敢开空调取暖，造成乘客体验不佳；续航缩水，还导致出租车不敢接太远的单。“以前就爱拉大活（指路程远的单），现在还得一边算着续航，一边看着接单，真正的看菜吃饭，去了怕回不来。”很多出租车师傅都在抱怨，影响了收入。

新能源汽车虽然还是汽车领域的新生事物，但续航缩水，充电慢，不敢开空调加热制冷等都已经成为了老生常谈的话题。甚至于在每一个冬天，几乎每一位新能源车主都有收到来自亲朋友好的 “关爱”。

在电池技术仍然没有突破性进展的前提下，在未来很长一段时间内，续航仍然是新能源汽车领域的主要矛盾，也是让诸多新能源车主最为头疼的问题。但新能源汽车终将成为技术变革潮流中不可替代的一部分，当突破性的技术出现的时候，新能源汽车将有望成为汽车领域的颠覆者。

而对于当下的车主而言，唯一能做的就是勤充电，缓解自己的续航焦虑。