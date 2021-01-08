FF 官宣新 CFO 推进融资和 FF 91 交付，贾跃亭激动发声

1 月 8 日消息，日前，Faraday Future (法拉第未来，简称 FF)宣布任命资深财务主管 Zvi Glasman 为其首席财务官 (CFO)，负责领导公司财务、投资者关系和资本管理，并将成为 FF 内部各主要业务委员会的成员，向 FF 全球首席执行官毕福康汇报。

随后，贾跃亭在社交平台转发了这一消息，并表示，“欢迎加入 FF 英雄联盟，希望 Zvi 丰富的 CFO 专业背景和美国 IPO 经验能够助力 FF 尽快实现融资和产品交付目标。”

公开报道显示，2016 年乐视创始人贾跃亭创建了法拉第未来，2017 年 1 月，法拉第未来在拉斯维加斯正式发布首款量产电动车 FF91。而后，乐视资金链断裂，贾跃亭陷入个人债务危机，FF91 项目也受到影响，至今未完成量产交付。

2020 年 10 月，FF 宣布获得美国两大金融机构提供的高达 4500 万美元的债权融资贷款。11 月，FF 宣布，FF91 将在成功完成一轮融资后约 9 个月启动量产，12 个月以后启动交付工作。

12 月，FF 在推特上发文称，FF 91 预量产车组装完成，将加入现有的测试队伍，帮助继续推进 FF 91 项目。