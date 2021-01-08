首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

宏碁 4K144 显示器国行价格公布：6999 元，2 月上市

2021/1/8 14:12:40 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 1 月 8 日消息  宏碁今日发布了 Nitro XV282K KV 显示器，4K 144Hz 高规格，还拥有 90% DCI-P3 广色域。宏碁官网现已公布这款产品的国行售价——6999 元，2 月上市。

IT之家了解到，宏碁 Nitro XV282K KV 搭载 4K UHD (3840 x 2160) IPS 显示面板，拥有 100,000,000：1 高动态对比及 90% 的 DCI-P3 广色域，官方称提供高度清晰的画面呈现及无可比拟的色彩鲜艳度，让玩家能尽情徜徉于游戏世界，采用 AMD FreeSync Premium 技术，具备 144Hz刷新率，画面渲染反应时间短达 1 毫秒。

此外，Nitro XV282K KV 同时也支持 HDMI2.1 及最新推出的游戏机，提供 4K UHD 120Hz 可变更新率（VRR）的极致体验；而德国莱因 Eyesafe 的认证再搭配最新的 Agile-Splendor IPS 技术，则能有效强化宽屏显示的影像清晰度。全新宏碁 Nitro XV2 系列搭载 Acer HDR 400 及液晶 IPS 技术，提升影像品质，同时更搭配 Acer VisionCare 3.0 技术，结合 LightSense、ColorSense、ProxiSense 及 BluelightShield Pro 等多种护眼科技，减缓工程师、作家、图像设计师等屏幕重度使用者的眼部压力。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：宏碁显示器

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用