宏碁 4K144 显示器国行价格公布：6999 元，2 月上市

IT之家 1 月 8 日消息 宏碁今日发布了 Nitro XV282K KV 显示器，4K 144Hz 高规格，还拥有 90% DCI-P3 广色域。宏碁官网现已公布这款产品的国行售价——6999 元，2 月上市。

IT之家了解到，宏碁 Nitro XV282K KV 搭载 4K UHD (3840 x 2160) IPS 显示面板，拥有 100,000,000：1 高动态对比及 90% 的 DCI-P3 广色域，官方称提供高度清晰的画面呈现及无可比拟的色彩鲜艳度，让玩家能尽情徜徉于游戏世界，采用 AMD FreeSync Premium 技术，具备 144Hz刷新率，画面渲染反应时间短达 1 毫秒。

此外，Nitro XV282K KV 同时也支持 HDMI2.1 及最新推出的游戏机，提供 4K UHD 120Hz 可变更新率（VRR）的极致体验；而德国莱因 Eyesafe 的认证再搭配最新的 Agile-Splendor IPS 技术，则能有效强化宽屏显示的影像清晰度。全新宏碁 Nitro XV2 系列搭载 Acer HDR 400 及液晶 IPS 技术，提升影像品质，同时更搭配 Acer VisionCare 3.0 技术，结合 LightSense、ColorSense、ProxiSense 及 BluelightShield Pro 等多种护眼科技，减缓工程师、作家、图像设计师等屏幕重度使用者的眼部压力。