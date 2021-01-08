2020 年全国新注册登记机动车 3328 万辆，新能源汽车达 492 万辆

IT之家1月8日消息 公安部交通运输管理局 1 月 7 日发布消息，公布了 2020 年机动车相关数据。其中，2020 年全国机动车保有量达 3.72 亿辆，其中汽车 2.81 亿辆；机动车驾驶人达 4.56 亿人，其中汽车驾驶人 4.18 亿人。2020 年全国新注册登记机动车 3328 万辆，新领证驾驶人 2231 万人。

新注册登记机动车 3328 万辆，同比增加 114 万辆

2020 年，全国新注册登记机动车 3328 万辆，比 2019 年增加 114 万辆，增长 3.56%。分季度看，一季度新注册登记机动车 577 万辆，同比下降 21.17%，受新冠肺炎疫情影响明显；二季度新注册登记机动车 836 万辆，同比增长 7.18%，机动车消费市场开始复苏；三季度、四季度新注册登记机动车分别为 903 万辆、1012 万辆，同比增长 20.48%、29.27%，三四季度机动车消费市场明显反弹，保持快速增长态势。

汽车新注册登记量略有下降，摩托车大幅增长

截至 2020 年底，全国汽车保有量达 2.81 亿辆，2020 年全国新注册登记汽车 2424 万辆，比 2019 年减少 153 万辆，下降 5.95%。其中载货汽车新注册登记 416 万辆，比 2019 年增加 65 万辆，增长 18.43%，再创十年来新高。摩托车新注册登记 826 万辆，比 2019 年增加 249 万辆，增长 43.07%，近两年保持快速增长，受疫情影响，2020 年出现大幅增长态势。

全国 70 个城市汽车保有量超过 100 万辆

全国有 70 个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加 4 个城市，31 个城市超 200 万辆，13 个城市超 300 万辆，其中北京、成都、重庆超过 500 万辆，苏州、上海、郑州超过 400 万辆，西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛、石家庄等 7 个城市超过 300 万辆。

新能源汽车保有量达 492 万辆

截至 2020 年底，全国新能源汽车保有量达 492 万辆，占汽车总量的 1.75%，比 2019 年增加 111 万辆，增长 29.18%。其中，纯电动汽车保有量 400 万辆，占新能源汽车总量的 81.32%。新能源汽车增量连续三年超过 100 万辆，呈持续高速增长趋势。

汽车转移登记数量持续增长

2020 年，全国公安交管部门共办理机动车转移登记业务 2521 万笔。其中，汽车转移登记业务 2481 万笔。近五年汽车转移登记与注册登记业务量的比例由 0.59 上升至 1.02，反映出二手车交易市场日益活跃。

机动车驾驶人数量达 4.56 亿人

2020 年，全国机动车驾驶人数量达 4.56 亿人，其中汽车驾驶人达 4.18 亿人。受新冠肺炎疫情影响，2020 年全国新领证驾驶人（驾龄不满 1 年）数量达 2231 万人，占全国机动车驾驶人总数的 4.90%，比 2019 年减少 712 万人，下降 24.19%。从驾驶人性别看，男性驾驶人达 3.08 亿人，占 67.57%；女性驾驶人 1.48 亿人，占 32.43%。从驾驶人年龄看，26 至 50 岁的驾驶人 3.27 亿人，占 71.79%；51 至 60 岁的驾驶人 6086 万人，占 13.36%。

网上办理车辆和驾驶证业务 6769 万次

2020 年，为做好疫情防控工作，降低窗口单位病毒传播风险，便利群众企业办理交管业务，各地公安交管部门大力推行补换领牌证、办理车辆临时号牌等 26 项交管业务 “足不出户”网上办。全国网上办理车辆和驾驶证相关业务 6769 万次，比 2019 年增加 3747 万次，增长 124%。其中，网上发放临时号牌 2043 万副，占 30.18%；发放免检标志 1925 万个，占 28.43%；补换领驾驶证、行驶证等 1643 万个，占 24.27%；开展线上满分审验教育 1158 万人次，占 17.11%。

IT之家了解到，2020 年全球新能源车市场发展迅速，相关车企股价持续上涨，其中比亚迪 2020 年新能源车销售 179045 量，连续 8 年位居全国第一。