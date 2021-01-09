小米 11 首战大捷：销量已突破 50 万台

IT之家 1 月 9 日消息 小米今日有 1003 家小米之家在同时开业，新开门店遍及全国 30 个省，覆盖 270 个县市，号称 “千店同开”。

之后，小米多位高管庆祝了小米 11 首战告捷，销量突破 50 万台的记录，距离百万销量再进一步的关键时刻。当然，这并不是最新数据，小米 11 的销量随着销售的进行依然在稳步上涨中。

图源：小米 via：数码闲聊站

IT之家了解到，小米 11 是小米在 2020 年 12 月 28 日发布的一款旗舰机型，搭载高通骁龙 888 芯片， 并于今年1 月 1 日正式开售，开售 5 分钟卖出 35 万台。

小米 11首发了高通最新的骁龙 888 芯片， 采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率，采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。

其他方面，小米 11 厚 8.06mm，重 196g，内置 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电，拥有细腻的磨砂玻璃，以及全新而独特的相机排布设计。

除此之外，该机还带来了 Tech & Fashion 素皮款，以及雷军签名版机型。小米 11 手机还包括白色、黑色、蓝色、烟紫（素皮）等配色，售价 3999 元起。