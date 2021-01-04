微软暗示 Win10 视觉设计将大升级：更年轻化，Windows is BACK

IT之家1月4日消息 外媒 Windows Latest 报道，根据此前爆料信息，Windows 10 21H2“太阳谷 UI”更新将是这款操作系统的大事件，而微软现在公布新的文档之后，算是终于得到了官方确认。

根据众多传闻，Windows 10 的桌面界面将在 2021 年的 “太阳谷”更新中获得全新的外观。据悉，微软还将对 “开始”菜单、操作中心、任务栏和 Windows 应用进行 “重大”改进。

在外媒发现的一份新的招聘信息中，微软已经确认，Windows 10 将以 “大刀阔斧”的视觉设计改造在消费市场上卷土重来。

你可能已经发现，Windows 10 的最近几次大的更新都是非常注重商务市场的，对于用户来说有些聊胜于无。通过 “太阳谷”的更新，微软希望确保 Windows 被认为是最适合消费者的操作系统。

“在这个团队中，你将与我们的合作伙伴一起策划并提供全面的 Windows 体验视觉年轻化，向我们的客户发出 Windows is BACK 的信号，并确保 Windows 拥有被认为是对客户最好的用户操作系统体验。”微软招聘信息中指出。

IT之家获悉，微软还没有准备好讨论具体内容，但其澄清表示，它打算 “为 Windows 的未来打造令人愉悦、优雅、标志性的体验”。

微软一直在努力确保 Windows 10 的重大升级与该公司为其产品系列带来的其他美学变化融为一体。在过去的几个月里，这家软件制造商为操作系统增加了 WinUI 相关功能，以促进即将到来的设计改进。

在软件开发中，尤其是 Windows 开发周期中，在让普通用户试用之前，开发者和 Insiders 都会对预览版软件进行测试。

据消息人士透露，Windows 10 21H2(太阳谷)更新可能终于到了 “测试”阶段，带有小规模 UI 改进的预览版本可能在 2 月底发布。

按照微软惯常的开发和测试阶段，Insider builds 应该是到达公众面前的最后一个测试阶段。如果最后的公测顺利的话，我们预计微软会在夏季签署 RTM 候选版本，并尽快为用户带来太阳谷更新。

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