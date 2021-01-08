微软 Win10 全新邮件应用初体验：One Outlook，体积小，专为大屏幕设计

IT之家1月8日消息 外媒 Windows Latest 报道，此前消息称，微软正在为 Windows 10 和 macOS 开发一款新的电子邮件客户端，而这一次，它将基于网页版的 Outlook。微软还计划退役专门的 UWP 邮件应用，该应用是在 2015 年推出的，当时这家科技巨头正豪赌 “通用”应用的方式。

目前，Windows 10 提供了多种 Outlook 客户端，如 Win32 版本和内置的《邮件和日历》。幸运的是，微软正计划通过拥抱一种通用技术来统一 Outlook 桌面客户端，此前在 2020 年的 Ignite 大会上曾暗示过。

IT之家获悉，即将推出的 Windows 10 版 Outlook 应用代号为 “Project Monarch”，它将比现有的《邮件和日历》应用小很多。它还将支持 Windows 10 原生功能，比如操作中心和 Windows Share 共享集成。

微软将在今年晚些时候通过 Insider 渠道提供该应用。不过，一些拥有 Azure 组织账户的用户已经成功访问了该客户端。

从截图中可以看出，Windows 10 的 “One Outlook”应用完全基于网页版 Outlook，客户端似乎是使用微软 Edge 浏览器来服务网页内容。

这款应用还处于早期开发阶段，目前感觉更像是一个基于 HTML5 的网页包装器，你已经可以使用 Chrome 或 Edge 浏览器安装，但它对 Windows 功能的支持更好。

One Outlook 的系统要求

在其中一份文件中，微软将 Monarch 描述为专为运行 Windows（英特尔和 ARM）和 macOS 的大屏幕体验而设计的新版 Outlook。

与 UWP 版本不同的是，One Outlook 客户端将与微软网站的更新节奏相同，有自己的功能路线图和时间表。

正如我们一开始提到的，Outlook 应用的预览版预计将在今年晚些时候推出。现有的邮件应用处于维护模式，但它仍将在 2021 年获得更新，因为新的 Outlook 应用要到明年才会准备好。