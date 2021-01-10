微软 Win10X 将有重大变化：云技术运行 Win32 ，任务栏图标居中且显示最近启动应用

IT之家1月10日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软对 Windows 10X 的计划透露地并不多，该系统早在 2019 年 10 月就针对 Surface Neo 旗舰双屏设备亮相。2020 年 5 月，微软表示将首先把 Windows 10X 带到单屏设备上，有报道称，新的操作系统将利用云技术力量来运行传统 Win32 应用。

Windows 10X 是 Windows 10 的一个变种，它使用现代组件而不是传统组件，它的特点是更简单的用户界面 UX，没有动态磁贴或传统文件资源管理器。

Windows 10X 于 2020 年 12 月编译完毕，现在正在进行修复或改进的服务，然后再送往 OEM 制造商。微软目前正在测试 Windows 10X Build 20280，该版本基于 Windows 10 Iron “21H1”更新。

如果 Build 20280 符合质量标准，它将在未来几周内发布给 OEM 制造商，他们将开始测试英特尔驱动的设备以适配新的操作系统。

微软目前计划在 2021 年春季（3 月至 6 月之间）推出 Windows 10X 系统。在 2021 年底或 2022 年初，微软将发布 Windows 10X 的第一个重大更新，并对太阳谷 UI 更新进行改进。

Windows 10X 任务栏改进

根据内部文档，Windows 10X 还可能改变任务栏的工作方式。

IT之家获悉，在 Windows 10X 中，任务栏图标默认是居中的，不像 Windows 10 中的图标是向左对齐的。除了固定应用外，任务栏还可以显示最近启动的应用，类似于 Android 和 iOS。

微软还指出，任务栏可以显示 “正在运行的网站”，可以是前景，也可以是背景。

其他功能包括：