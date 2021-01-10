大疆灵眸 Pocket 2 云台相机固件更新：新增 HDR 录像与耳机监听等功能

IT之家1月10日消息 大疆于 1 月 8 日发布了灵眸 Osmo Pocket 2 云台相机 V 01.01.00.50 版本固件更新，新增多项新功能。这款云台相机小巧便携，搭载 1/1.7 英寸 6400 万像素传感器，支持 4K/60fps 视频拍摄。本次更新最重要的是新增 HDR 录像功能，可以获得更大的动态范围，同时也便于后期进行调整。

第二项更新内容为新增单机 Story 拍摄模式，可拍摄多种云台运动方式及变焦效果的 Story 视频片段，还可以自动定义运动轨迹，使用手机 App DJI Mimo 可对 Story 视频片段智能剪辑。

第三项更新增添了耳机监听功能。用户可以通过手柄的 3.5mm 接口连接外置耳机，实时监听无线麦克风的收音效果。该功能便于用户实时掌握录音质量，是专业视频拍摄设备的必备功能。大疆 Pocket 2 搭载四阵列麦克风，可切换指向性，支持音频变焦功能。麦克风的声场跟随功能可以使得画面声音始终跟随移动的人物或者萌宠。

本次更新优化了无线麦克风软件功能，增强抗干扰能力。

更新还对美颜功能进行优化，支持自定义详细参数，磨皮质感与肤色更加柔和，同时新增腮红效果。

此外，本次更新还提供了视频片段截选下载、保持全向锁定功能。调整开机镜头朝向功能可以方便用户开机时直接进入自拍状态，提高拍摄效率。同时延长了关机收纳盒模式的时间。最新固件同时修复了部分已知问题。

IT之家了解到，大疆灵眸 Pocket 2 云台相机有着三轴机械云台，重量仅为 117g。相机镜头光圈 F1.8，等效焦距 20mm，ISO 范围 100-3200。该相机 HDR 模式录制分辨率最大可支持 2720×1530 24/25/30fps 视频，慢动作视频支持 1080p/240fps 录制。目前该产品售价 2499 元。