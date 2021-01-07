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大疆 FPV 飞行眼镜 V2 曝光：售价人民币 3546 元，支持 2.4G/ 5.8G 双频图传

2021/1/7 10:53:40 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月7日消息 据外媒 DroneDJ 消息，大疆新款 FPV 穿越机配套飞行眼镜 DJI V2 FPV Goggles 近日亮相国外电商，预售价格 549 美元，约合人民币 3546 元。电商平台表示价格尚未最终确定，预购于 1 月 8 日开始，将于 1 月 15 日更新最新的库存信息。

这款产品是旧版飞行眼镜的升级版，外观与上一代几乎完全相同。除了此前的 5.8GHz 数字图传之外，还增添了 2.4GHz 频率的支持。大疆旧版 FPV 飞行眼镜单眼分辨率为 1440×810，刷新率 120Hz，数字图传画面格式支持 720p/120fps。这款产品适配于大疆 FPV 飞行套件，搭配天空端图传系统使用，最大传输距离可达 4km。这款 FPV 飞行眼镜具有高清晰度、低延时、沉浸感强的特点，图传抗干扰能力强。产品没有内置电池，使用 7.4V~17.6V 之间的外置电池供电，功耗约 7W。

根据描述，大疆新版飞行眼镜的供电方面会有变化，可能会有内置电池。

除此之外，大疆新款 FPV 穿越机的遥控器也得到了曝光。该产品印有 “display demo”字样，非正式版本。包装盒上可以看到穿越机的其它配件，包含飞行眼镜天线、头带、飞行器顶壳以及转接线。

IT之家此前报道《大疆 FPV 穿越无人机通过美国 FCC 认证，型号为 FD1W4K

目前大疆新款 FPV 穿越机以及配套遥控器、飞行眼镜已经多次曝光，预计将于近期正式发布。

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关键词：大疆FPVVR

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