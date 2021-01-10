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消息称小米 11 还有 Pro 大杯 / 超大杯，骁龙 888 新机 Redmi K40 Pro、魅族 18 等在路上

2021/1/10 15:09:06 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月10日消息 在去年 12 月夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通正式发布了新一代旗舰芯片骁龙 888，在技术峰会上，高通宣布，包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中兴在内的安卓智能手机 OEM 厂商都在研发基于骁龙 888 的智能手机。

黑鲨科技 [email protected]黑鲨罗语周 今天微博宣布，明天早上有大事发生。不出意外的话，搭载骁龙888处理器的黑鲨 4 新旗舰手机要来了。据最新爆料消息，黑鲨 4 等游戏手机将采用 1080P 屏幕，刷新率调到 144Hz 甚至更高。

微博博主@数码闲聊站 表示，接下来还有不少骁龙 888 新机发布，iQOO7、vivo X60 Pro+、realme Race、OPPO Find X3 系列、黑鲨 4、红魔 6、Redmi K40 Pro、小米 11 大杯和超大杯、魅族 18…

看起来可能还代表了发布时间顺序。而小米 11 Pro 大杯、小米 11 超大杯和魅族 18 在后面。

IT之家获悉，骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2 等，详细性能参数已经公布

一大波骁龙 888 手机正在路上：小米 11、Realme Race、OPPO Find X3、Redmi K40 Pro...

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关键词：小米11 Pro骁龙888Redmi K40 Pro

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