杭州索尼直营店开业：PS5 亮相展示柜，高桥洋推荐《鬼灭之刃》

IT之家1月10日消息 索尼杭州直营店于 1 月 9 日开业。该直营店是继北京、上海、广州、深圳、成都直营店之后，在中国开设的第七家直营店，位于西湖音乐喷泉旁湖滨 88 商圈。

索尼西湖门店总面积达到 700 平方米，一楼以手机、相机等数码影像硬件为主，还包括一个 PlayStation 游戏机体验区，二楼重点展示电视产品，包括 8K HDR 智能电视等。

在开业现场，索尼中国董事长兼总裁高桥洋来到现场，并接受媒体采访。他表示，索尼直营店是索尼“贴近人”最重要的平台和窗口，希望能够通过一流的实际体验感受和服务，和每一位消费者的交流和沟通，满足杭州索尼用户的需求。

根据杭州《都市快报》消息，高桥洋于索尼直营店开业前一天与粉丝举办了一场见面会，聊到了最近大火的动漫《鬼灭之刃》。高桥洋推荐大家都去 B 站看一下这个动漫，会感动到流泪；他已经看完了全部漫画以及动画作品，并表示自己正在使用《鬼灭之刃》联名相机背带。

索尼直营店本次开业还举办了摄影师主题分享会。1 月 9 日下午 14:00-16:00，摄影师 @西西里带来了旅拍的 N 条建议；1 月 10 日 10:30-12:30，摄影师 @杨侠带来了主题为 “延时摄影入门和运用”的讲座。此外，直营店还有 PS5 展示区域，开业现场在二楼电视区域举办了 PS 格斗类、体育类游戏挑战赛。

IT之家了解到，1 月 10 日下午 14:00-16:30，索尼还将在二楼会员教室举办 Just ear 高端定制耳机新品试听会，同时将有 Justear 联名耳机亮相。此外，在开业活动期间，索尼杭州直营店还提供免费清洁索尼相机的服务。