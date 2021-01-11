微软正重新设计 Win10 控制面板几项功能：全新存储空间、磁盘分区管理

IT之家 1 月 11 日消息 外媒 Windows Latest 报道，控制面板自 Windows 1.0 以来一直是 Windows 的一部分，它有坚定的老用户粉丝群，他们更喜欢它而不是现代的 “设置”应用程序，后者仍然缺少关键功能。

从 Windows 10 20H2 更新开始，微软一直试图将更多的控制面板用户推向现代 “设置”应用程序，看起来该公司正在继续其现代化改造。

正如在最新的预览版本中发现的那样，微软现在正在将更多过去在控制面板中发现的页面带到现代 “设置”应用程序中。

在 2021 年 1 月发布的最新预览版中，你也能在 “设置”中找到存储空间（Storage Spaces）。存储空间是一个功能，它允许你将多个存储设备连接到你的计算机，并将它们视为一个单一的存储设备，称为 “存储池”。

微软对传统存储空间功能的界面进行了更新，并将其添加到 “设置”>“系统”>“存储”>“管理存储空间”。你可以单击 “存储空间”链接，从 “设置”应用程序中创建和管理 “存储空间”。

在一个播客中，微软解释说，设置页面是以 “可访问性”和 “现代体验”为前提创建的。这些页面还提供了与原生 Windows 功能更好的集成，如存储设置和存储感知。

正如你在截图中所看到的，存储空间的现代替代品目前允许用户创建、添加、删除和优化存储池。

你还可以使用键盘和讲述人在不同的页面之间进行导航，并且仍然可以使用依赖于不同界面的多个存储设备。

控制面板没有被移除控制面板并没有被抛弃，但与现代替代品的页面共存，未来会删除或禁用某些功能点，以 “统一”设置跨操作系统体验。

IT之家获悉，当这种情况发生时，控制面板的一些页面将把用户重定向到 Windows 10 设置应用。微软还将阻止第三方应用，这些应用可以被用作访问隐藏的控制面板页面。

除了存储空间，微软还在对磁盘和分区管理工具的界面进行现代化改造设计。

这些变化目前已经在预览版中上线，但应该不会在测试阶段停留太久，这意味着改进后的 “设置”应用可能会在今年晚些时候面向公众上线。