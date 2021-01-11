Ubuntu 配套火狐浏览器发现任意代码执行漏洞，需尽快升级

Ubuntu 是一个以桌面应用为主的 Linux 操作系统。它是一个开放源代码的自由软件，提供了一个健壮、功能丰富的计算环境，既适合家庭使用又适用于商业环境。Ubuntu 为全球数百个公司提供商业支持。

1 月 8 日，Ubuntu 发布了安全更新 , 修复了其配套开源 Web 浏览器 Firefox 中发现的重要漏洞。以下是漏洞详情：

漏洞详情

来源 : https://ubuntu.com/security/notices/USN-4687-1

CVE-2020-16044 严重程度：中

在处理 SCTP 数据包时，在 Firefox 中发现了 "use-after-free"（释放后使用）漏洞。

攻击者可能利用此漏洞导致拒绝服务或执行任意代码。如果 Firefox 打开了恶意网站，则可能会使其崩溃或运行程序作为您的登录名。

受影响产品和版本

上述漏洞影响 Ubuntu 的 20.10 ,Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 16.04 LTS

解决方案

Mozilla 已经发布了安全更新 , 可以通过将系统更新为以下软件包版本来解决此问题：

Ubuntu 的 20.10

Firefox - 84.0.2 + build1-0ubuntu0.20.10.1

Ubuntu 20.04

Firefox - 84.0.2 + build1-0ubuntu0.20.04.1

Ubuntu 18.04

Firefox - 84.0.2 + build1-0ubuntu0.18.04.1

Ubuntu 16.04

Firefox - 84.0.2 + build1-0ubuntu0.16.04.1

查看更多漏洞信息 以及升级请访问官网：

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-50/