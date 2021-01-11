红旗 Linux 系统 V11 社区预览版开放下载，官方紧急通告：官网遭遇访问延迟或拒绝问题

IT之家 1 月 11 日消息 由中科红旗（北京）信息科技有限公司研发的红旗 Linux 桌面操作系统 V11 社区预览版正式开放下载。此次发布的红旗 Linux11 社区预览版定位于面向红旗 Linux 生态伙伴、开发者和 Linux 爱好者的体验版本，也是中科红旗首次推出基于 Debian 的发行版。

中科红旗官方今天上午发布紧急通告，称因红旗 Linux 桌面操作系统 V11 社区预览版开放下载，红旗操作系统官网访问量与数据下载量激增，出现部分用户数据访问延迟或拒绝的情况。

“2021 年 1 月 10 日 20 时至今，因红旗 Linux 桌面操作系统 V11 社区预览版开放下载，红旗操作系统官网访问量与数据下载量激增，出现部分用户数据访问延迟或拒绝的情况，中科红旗正积极组织抢修与扩容。在此期间给您造成的不便请您谅解。”

IT之家获悉，红旗 Linux 11 是一款以 “全面优化、广泛兼容、稳定可靠、智能交互”为产品最终定位的桌面操作系统发行版，在后续的正式商业版本中将逐步推出包括红旗浏览器、红旗应用商店、红旗终端域管平台等大量创新的自研应用，以及与合作伙伴共同打造的红旗 Office、红旗安全等重量级内置应用。

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