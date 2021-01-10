曝三星 Galaxy S21 韩国定价约 5865 元人民币，三年来首次低于百万韩元

IT之家 1 月 10 日消息 据韩国IT新闻报道，三星 Galaxy S21 在韩国的零售价定为 990000 韩元，直接换算约为人民币 5865 元。

自三年前发布 Galaxy S9 系列以来，这是三星电子旗舰手机基础型号的价格首次低于 100 万韩元的一次。这价格比 Galaxy S20 系列的基本型号（124.8 万韩元）便宜太多。

韩媒表示，三星 Galaxy S21 Plus 和 Galaxy S21 Ultra 的价格分别定为 119.90 万韩元（7103元）和 145 万韩元（8590元），比 Galaxy S20 Plus 和 Galaxy S20 Ultra 便宜。

此外，三星 Galaxy S20 Ultra 的 512GB 皇帝版将单独发布，价格为 160 万韩元（9479元）。

IT之家了解到，韩媒所曝预计为韩国运营商零售版价格，三星电子和三大韩国移动运营商对最终价格依然存在调整的可能，目前三星 Galaxy S21 系列的正式发布日期已宣布，所有爆料信息基本完成，几乎可以说是只等最终价格。

此外，三星 Galaxy S21 系列目前已开启先行者体验机会，有需要的小伙伴可自行关注。

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