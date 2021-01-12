微软 Edge 浏览器将迎来管理下载新功能

IT之家 1 月 12 日消息 微软正在为 Microsoft Edge 测试一种新的工具栏体验，将允许用户在不打开设置的情况下即时访问重要的浏览器页面。

浏览器工具栏提供了对常见功能的轻松访问，例如扩展和菜单。在 Microsoft Edge 中，工具栏很容易定制，用户可以用来截图，浏览用户的书签，并通过 Windows Share UI 分享网页。

新的工具栏体验允许用户访问以下页面：

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用户可以直接从工具栏访问这些页面，新的 UI 已经在 Microsoft Edge Canary v89 中可用。

现在看来，新的用户界面很快就会允许用户管理和搜索下载内容，而不必打开 Edge 的专用下载页面。

正如上面的截图中看到的那样，微软 Edge 的下载菜单现在使用了新的飞出式布局，而且在浏览时可以随时访问。飞出菜单还可以清除下载历史记录，而不必导航到 Edge 的专用页面。

Edge 的工具栏很容易定制，也就是说，用户可以通过前往设置 >外观来删除链接。或者用户也可以通过在上下文菜单中选择 “从工具栏中隐藏”选项来切换回旧的 UI。

新的工具栏设计目前正在微软 Edge Canary 构建中向选定的测试人员推出，将在今年晚些时候向所有人发布。

IT之家了解到，除了工具栏的改进，据悉微软还在开发新的标签预览功能，根据路线图，该功能可能会在 1 月份亮相。同样，这家科技巨头也在恢复 PDF 搜索工具，并重新加入对 Windows Inking 的支持。