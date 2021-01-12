首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win10之家>Win10快讯

微软 Edge 浏览器将迎来管理下载新功能

2021/1/12 6:46:39 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 1 月 12 日消息 微软正在为 Microsoft Edge 测试一种新的工具栏体验，将允许用户在不打开设置的情况下即时访问重要的浏览器页面。

浏览器工具栏提供了对常见功能的轻松访问，例如扩展和菜单。在 Microsoft Edge 中，工具栏很容易定制，用户可以用来截图，浏览用户的书签，并通过 Windows Share UI 分享网页。

新的工具栏体验允许用户访问以下页面：

  • 我的最爱

  • 历史记录

  • 收藏

用户可以直接从工具栏访问这些页面，新的 UI 已经在 Microsoft Edge Canary v89 中可用。

现在看来，新的用户界面很快就会允许用户管理和搜索下载内容，而不必打开 Edge 的专用下载页面。

正如上面的截图中看到的那样，微软 Edge 的下载菜单现在使用了新的飞出式布局，而且在浏览时可以随时访问。飞出菜单还可以清除下载历史记录，而不必导航到 Edge 的专用页面。

Edge 的工具栏很容易定制，也就是说，用户可以通过前往设置 >外观来删除链接。或者用户也可以通过在上下文菜单中选择 “从工具栏中隐藏”选项来切换回旧的 UI。

新的工具栏设计目前正在微软 Edge Canary 构建中向选定的测试人员推出，将在今年晚些时候向所有人发布。

IT之家了解到，除了工具栏的改进，据悉微软还在开发新的标签预览功能，根据路线图，该功能可能会在 1 月份亮相。同样，这家科技巨头也在恢复 PDF 搜索工具，并重新加入对 Windows Inking 的支持。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软浏览器

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用