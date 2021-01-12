微软 Surface Pro 7+ 采用更环保包装盒：轻了 23%，由 99% 天然纤维材料制成

IT之家 1 月 12 日消息 微软发布了全新的 Surface Pro 7+，这是最新一代的 Surface Pro，专供商业客户和教育客户使用。正如预期的那样，新的 Surface Pro 7 + 采用了最新的第 11 代英特尔酷睿处理器。微软宣称，Surface Pro 7 + 的性能速度是 Surface Pro 7 的 2.1 倍。

Surface Pro 7 + 现在可以配置高达 32GB 的内存和 1TB 存储。另外，新的可更换移动固态硬盘能够让你保留和保护你的敏感信息。微软还提供了可选的内置 LTE Advanced，在这款新的 Surface Pro 7 + 设备中支持 eSIM 和物理 SIM 卡。

为了提高电池续航能力，微软加入了 50.4 瓦时的电池，这是 Surface Pro 系列有史以来容量最高的电池。

微软还表示，应客户的反馈，我们为客户提供了更加精简的工作流程，让员工无论身处何处都能便捷地收到设备。此外，我们还采用了更加环保的包装。我们很高兴与大家分享，Surface Pro 7+ 商用版采用了更为轻便、可持续的商用包装。

IT之家获悉，Surface Pro 7+ 包装比上一代轻了 23%，由 99% 的天然纤维材料制成，其中 64% 采用了使用后可回收材料。这些改进也反映了微软对可持续发展的长期承诺。

相关阅读：

《微软 Surface Pro 7+ 对比 Surface Pro 7 有哪些不同及升级：性能是 2.1 倍，续航增至 15 小时》