微软 Surface Pro 7+ 内部构造、设计规格视频公布：更大容量电池、更强散热设计

IT之家 1 月 12 日消息 微软发布了全新的 Surface Pro 7+，这是最新一代的 Surface Pro，专供商业客户和教育客户使用。正如预期的那样，新的 Surface Pro 7 + 采用了最新的第 11 代英特尔酷睿处理器。微软宣称，Surface Pro 7 + 的性能速度是 Surface Pro 7 的 2.1 倍。

Surface Pro 7 + 现在可以配置高达 32GB 的内存和 1TB 存储。另外，新的可更换移动固态硬盘能够让你保留和保护你的敏感信息。微软还提供了可选的内置 LTE Advanced，在这款新的 Surface Pro 7 + 设备中支持 eSIM 和物理 SIM 卡。

为了提高电池续航能力，微软加入了 50.4 瓦时的电池，这是 Surface Pro 系列有史以来容量最高的电池。

IT之家获悉，现在，微软官方发布了视频，带来了对内部构造、设计规格的解析。其中包括简介和亮点、颜色选择和配件、Surface Pro 7 + 硬件之旅、Surface Pro 7 + 内部、LTE Advanced 选项、IT的可管理性、包装盒大改进。

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