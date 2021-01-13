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微软 Win10 复古免费工具集 PowerToys 将获得现代界面 UI，弹窗菜单曝光

2021/1/13 7:08:14 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家1月13日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

外媒 Windows Latest 报道，微软 Windows 10 上的开源 PowerToys 工具开发者正计划发布新的更新，其中包括新的实用程序和改进的用户界面 UI。这一更新仍处于早期开发阶段，微软可能计划在今年晚些时候发布。

在 2020 年底，微软更新了这个开源工具，增加了一些新功能和专门为 Windows 10 设计的 UI 改进。

微软现在正在进行另一次大的更新，可能会对用户界面进行一些急需的改进。

在 Github 上，微软发布了一个新的概念，展示了 PowerToys 的首次运行体验改进。目前，PowerToys 在后台默默启动，这让用户怀疑是否真的发生了什么。

为了解决这个问题，微软正在与独立开发者合作，创建一个新的用户界面，当 PowerToys 从系统托盘启动时，将显示主要模块（应用程序的功能）。

访问 PowerToys 实用程序的新方式

PowerToys 驻留在 Windows 10 的系统托盘中，但目前系统托盘的支持有限，它只能让你打开设置或结束应用进程。

根据路线图，PowerToys 可能很快就会在系统托盘中获得一个新的飞出弹窗菜单，允许用户快速启动以下模块。

  • 设置。

  • PowerToys Run（更快的 Windows 搜索体验）。

  • PowerToys 颜色选择器。

  • 视频会议按钮。

即将推出的针对 Power 用户的功能

利用 PowerToys，微软还计划在 Windows 10 上添加对缺失功能的支持，例如 “粘贴为纯文本”模式和结束任何应用程序后台进程的快速方法。

微软也在开发其他功能。根据路线图，计划在 Windows 10 上启用支持渲染平滑字体的新方式

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关键词：PowerToysWindows 10微软

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