微软 Win10 复古免费工具集 PowerToys 将获得现代界面 UI，弹窗菜单曝光

IT之家1月13日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

外媒 Windows Latest 报道，微软 Windows 10 上的开源 PowerToys 工具开发者正计划发布新的更新，其中包括新的实用程序和改进的用户界面 UI。这一更新仍处于早期开发阶段，微软可能计划在今年晚些时候发布。

在 2020 年底，微软更新了这个开源工具，增加了一些新功能和专门为 Windows 10 设计的 UI 改进。

微软现在正在进行另一次大的更新，可能会对用户界面进行一些急需的改进。

在 Github 上，微软发布了一个新的概念，展示了 PowerToys 的首次运行体验改进。目前，PowerToys 在后台默默启动，这让用户怀疑是否真的发生了什么。

为了解决这个问题，微软正在与独立开发者合作，创建一个新的用户界面，当 PowerToys 从系统托盘启动时，将显示主要模块（应用程序的功能）。

访问 PowerToys 实用程序的新方式

PowerToys 驻留在 Windows 10 的系统托盘中，但目前系统托盘的支持有限，它只能让你打开设置或结束应用进程。

根据路线图，PowerToys 可能很快就会在系统托盘中获得一个新的飞出弹窗菜单，允许用户快速启动以下模块。

设置。

PowerToys Run（更快的 Windows 搜索体验）。

PowerToys 颜色选择器。

视频会议按钮。

即将推出的针对 Power 用户的功能

利用 PowerToys，微软还计划在 Windows 10 上添加对缺失功能的支持，例如 “粘贴为纯文本”模式和结束任何应用程序后台进程的快速方法。

微软也在开发其他功能。根据路线图，计划在 Windows 10 上启用支持渲染平滑字体的新方式。